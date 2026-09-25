در گزارش عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون جهش تولید مسکن، از ثبت میلیون‌ها قرارداد ملکی، ارائه گزارش‌های دوره‌ای به مجلس و ابلاغ دستورالعمل‌های جدید برای ارتقای کیفیت ساخت مسکن خبر داده شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، وزارت راه و شهرسازی در گزارشی از اقدامات انجام‌شده در اجرای مواد ۱۸ تا ۲۴ قانون جهش تولید مسکن، جزئیات عملکرد خود را تشریح کرد.

بر اساس این گزارش، بیش از ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار قرارداد اجاره و خرید و فروش در سامانه خودنویس ثبت و تکمیل شده است.

از این میزان، حدود ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار قرارداد مربوط به اجاره و حدود ۵۲۵ هزار قرارداد مربوط به خرید و فروش بوده است.

تاکنون ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر نیز به سامانه خودنویس مراجعه کرده‌اند.

به طور متوسط روزانه ۱۰ هزار قرارداد در این سامانه تکمیل و برای آنها کد رهگیری صادر می‌شود.

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که تکمیل و پایدارسازی سامانه و رفع برخی اشکالات اجرایی و حقوقی آن همچنان در حال پیگیری است.

دریافت تسهیلات ودیعه مسکن نیز برای ایجاد ضمانت اجرایی، به دریافت کد رهگیری از سامانه خودنویس مشروط شده است.

در بخش دیگری از این گزارش، ارائه شش گزارش فصلی درباره اجرای قانون جهش تولید مسکن به کمیسیون عمران مجلس اعلام شده است.

همچنین دستورالعمل عمومی طراحی و ساخت طرح‌های حمایتی مسکن به استانداران سراسر کشور ابلاغ شده است.

این دستورالعمل بر توجه به معماری ایرانی ـ اسلامی، معماری بومی و ویژگی‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی شهرها تأکید دارد.

رعایت الزامات محیط‌زیستی و پدافند غیرعامل نیز در طراحی و ساخت طرح‌های حمایتی مورد توجه قرار گرفته است.

وزارت راه و شهرسازی همچنین اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را در چارچوب ماده ۲۲ قانون جهش تولید مسکن دنبال می‌کند.

در اجرای ماده ۲۳ نیز تفاهمی میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور برای کاهش هزینه‌های عوارض صدور پروانه ساختمانی منعقد شده است.

این تفاهم با هدف تسریع در صدور پروانه‌های ساختمانی و جلوگیری از اقدامات موازی در مراحل مختلف ساخت و صدور سند تفکیکی انجام شده است.

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که این اقدامات در چارچوب اجرای تکالیف قانونی و حمایت از تولید و عرضه مسکن دنبال می‌شود