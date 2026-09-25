کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز بعدازظهر، وزش باد‌های جنوب غربی در تنگه هرمز و در ارتفاعات استان رشد ابر و وقوع رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، با اشاره به برقراری جوی آرام در صبح امروز، گفت: آسمان استان صاف تا کمی ابری، صبح در سواحل و جزایر با مه رقیق صبحگاهی و بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان با رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

او افزود: امروز در برخی از نقاط که شرایط بارشی فراهم نباشد افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود و توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

حمزه نژاد، گفت: دریا نیز در نیمه ابتدایی روز آرام و برای تردد‌های دریایی مساعد خواهد بود، اما بعدازظهر محدوده تنگه هرمز با افزایش باد‌های جنوب غربی، به ویژه در جزایر قشم، هرمز، هنگام و لارک در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از یک متر و بیست سانتیمتر خواهد رسید و دریا متلاطم خواهد شد و توصیه می‌شود، در ساعت‌های اعلام شده شناور‌های سبک و صیادی از تردد خودداری کنند؛ و تمهیدات لازم در بنادر و اسکله‌های استان انجام شود.

او افزود: فردا شنبه تحت تاثیر وزش باد‌های ۱۲۰ روزه در جنوب شرق کشور، افزایش باد و احتمال وقوع گردو غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا نیز در مناطق شرقی استان پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی در این مدت، امروز ظهر افزایش نسبی دمای بیشینه در استان پیش بینی می‌شود.