به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهدی آخوندی اعلام کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، وضعیت جوی در سطح منطقه طی روزهای آینده همچنان به‌نسبت پایدار پیش‌بینی می‌شود.

همچنین با توجه به نفوذ زبانه‌های پرفشار و شمالی‌شدن جریانات هوا در سطح منطقه، از نظر دمایی روند تغییرات و کاهش نسبی دما دور از انتظار نخواهد بود.

در شبانه‌روز گذشته، بیشینه دمای استان در شهر رازمیان به ۲۹ درجه سلسیوس رسید؛ همچنین بامداد امروز جمعه (۳ مهر)، کمینه دمای ثبت‌شده در ایستگاه هواشناسی شهر قزوین ۱۷ درجه سلسیوس بالای صفر گزارش شده است.