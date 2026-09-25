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دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران از میان پذیرفتهشدگان کنکور سراسری، دانشجو میپذیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست ارشد نظامی ارتش در استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد بابیان اینکه در دودهه گذشته اعضای این سازمان از طریق جذب و استخدام داخلی پذیرفته میشدند گفت: با توجه به بازخورد گرفته شده از جامعه و جوانان و نیاز سازمان به جذب نخبگان و رتبههای برتر کنکور، از امسال ارتش جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد
از بین علاقمندان به خدمت در حوزه نظامی، از طریق پذیرفته شدگان کنکور نیرو جذب کند.
سرهنگ مجتبی سلیمی افزود: شرکت کنندگان در کنکور امسال در رشتههای علوم ریاضی و تجربی که رتبه قبولی را کسب کردهاند با شرط سنی ۲۳ سال میتوانند علاوه بر کد رشتههای منتخب، کد رشتههای دانشگاه افسری امام علی را هم انتخاب و پس از پذیرش و گذراندن مراحل بعدی تخصصی در فرایندجذب استخدام قرار گیرند.
وی افزود: در کنار این دسته از فراد، جذب داخلی هم در رشتههای غیر از ریاضی و تجربی را خواهیم داشت.