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مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان از پرداخت کامل یارانه نقدی خرید کودهای فسفاته و پتاسه به کشاورزان در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان با اشاره به اجرای طرح حمایتی پرداخت یارانه ی نقدی کودهای کشاورزی در استان گفت: همه ی یارانههای نقدی مربوط به خرید کودهای فسفاته و پتاسه از هفتم اردیبهشت ۱۴۰۵ تا کنون، به حساب کشاورزان استان پرداخت شده است.
محسن واقفی با تأکید بر اهمیت حمایت از بهرهبرداران بخش کشاورزی برای افزایش بهرهوری و مدیریت هزینههای تولید، افزود: با توجه به افزایش قیمت کودهای فسفاته و پتاسه، دولت تدابیری فراهم کرد تا حمایت مالی از کشاورزان به صورت پرداخت یارانه نقدی و از طریق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی عملیاتی شود.
وی بیان کرد: کشاورزانی که از هفتم اردیبهشتسال جاری اقدام به خرید کودهای فسفاته و پتاسه کردهاند، مشمول این طرح قرار گرفته و همه ی یارانههای نقدی آنها به طور مستقیم به حساب خود کشاورزان واریز شده است.
مدیر خدمات حمایتی کشاورزی لرستان با تأکید بر ضرورت مدیریت بهینه نهادهها در چرخه ی تولید گفت: بهرهبرداران با توجه به آغاز فصل کشت، از این کودها استفادهی بهینه و اصولی داشته باشند تا شاهد افزایش کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی در استان باشیم.