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رئیس پلیس راه گیلان با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید و افزایش تردد دانشآموزان، از رانندگان خواست هنگام عبور از محدوده مدارس و محورهای حاشیه راه، با سرعت مطمئنه و دقت بیشتری رانندگی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ محمد صالحی گفت: با بازگشایی مدارس، تردد دانشآموزان در ساعات ابتدایی و پایانی فعالیت مدارس افزایش مییابد و رانندگان باید هنگام عبور از این محدودهها، ضمن کاهش سرعت، توجه کامل به مسیر داشته و از سبقت و حرکات ناگهانی خودداری کنند.
وی افزود: والدین نیز هنگام سوار و پیاده کردن دانشآموزان، از توقف در حاشیه سوارهرو و محل عبور خودروها خودداری کرده و نقاط امن را برای این کار انتخاب کنند.
رئیس پلیس راه گیلان گفت : با آغاز سال تحصیلی، جاده را برای دانشآموزان امنتر کنیم؛ چند لحظه احتیاط بیشتر، میتواند جان یک دانشآموز را حفظ کند.