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به مناسبت هفتهی دفاع مقدس آیین غبارروبی و عطر افشانی با عنوان مهمانی لالهها در گلزار شهدای بندرعباس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، معاون هماهنگ کننده سپاه امام سجاد استان در این مراسم گفت: مردم مبعوث شده هرمزگان بار دیگر آمدهاند تا با شهدا و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی ایران پیمان ببندند.
مردم ولایت مدار هرمزگان به دنیا ثابت کردند که میدان داران واقعی جنگ تحمیلی سوم و حافظ تنگه هرمز بودند.
سرهنگ پاسدار حسین درویشی با اشاره به سفر آقای پزشکیان به نیویورک افزود: سخنرانی مقتدرانه و منطقی رئیس جمهور کشور ما در صحن سازمان ملل متحد سیلی محکمی بر استکبار جهانی زد و آنها را بار دیگر رسوا کرد.
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وی گفت: پوشیدن لباس مشکی ایشان نشاندهنده حزن و اندوه ملت برای شهادت آقای شهید ایران و شهدای جنگ تحمیلی سوم بود.
سرهنگ پاسدار حسین درویشی افزود: دشمن به دنبال تفرقه بین مردم در تجمع شبانه است تا بتواند در همبستگی ملت ایران خللی ایجاد کند.
هرمزگان بیش از هزار و ۸۰۰ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.