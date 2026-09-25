با شناسایی ۳ مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز در مشهد، ۳۳ دستگاه ماینر کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرکل صمت خراسان رضوی گفت : این مراکز در راستای رصد و پایش افراد دارای سابقه تخلف در حوزه استخراج رمزارز و با رصد اطلاعاتی، شناسایی و در قالب گشت مشترک مورد بازرسی قرار گرفتند.

علی باخرد، افزود: این عملیات با مشارکت کارشناسان بازرسی و نظارت اداره‌کل صمت خراسان رضوی، نمایندگان نیروی انتظامی مشهد و حراست شرکت توزیع نیروی برق مشهد انجام شد و در جریان بازرسی از سه مرکز، از جمله یک کارگاه تانکرسازی و یک باغ‌ویلا در محور غرب مشهد، انجام شد.

باخرد ارزش اولیه این ۳۳ دستگاه را حدود ۱۰ میلیارد ریال برآورد کرد و افزود: دستگاه‌ها پس از انجام اقدامات قانونی به اداره‌کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان منتقل شده است؛ همچنین برای مالک یا مالکان مراکز شناسایی‌شده پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ارسال شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به تغییر شیوه فعالیت برخی متخلفان و پراکنده‌سازی دستگاه‌های ماینر در نقاط مختلف، بر تداوم رصد هدفمند مراکز مشکوک، بررسی الگو‌های غیرمتعارف مصرف انرژی و انجام بازرسی‌های مشترک با دستگاه‌های متولی تأکیدکرد.

وی ادامه داد: استفاده از برق با تعرفه‌های یارانه‌ای از جمله تعرفه‌های خانگی، صنعتی، کشاورزی و تجاری برای استخراج غیرمجاز رمزارز، علاوه بر تبعات قانونی، می‌تواند فشار مضاعفی بر شبکه برق وارد کند.

باخرد از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز یا قاچاق دستگاه‌های ماینر، گزارش‌های خود را از طریق سامانه پاسخگویی ۱۲۴ اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اعلام کنند.