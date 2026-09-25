فرمانده سپاه به نیابت از پدر، فرزند خلبان شهید را بدرقه کرد
نخستین صبح مهرماه ۱۴۰۵ برای «امیر علی عالی» حالوهوای متفاوتی داشت؛ صبحی که جای خالی پدر بیش از همیشه احساس میشد، اما فرمانده سپاه شهرستان پردیس به نیابت از پدر شهید، دست در دست فرزند خلبان شهید جنگ رمضان گذاشت و او را از خانه تا مدرسه همراهی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
همزمان با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵ و بازگشایی مدارس، سرهنگ پاسدار احمد بوربور، فرمانده سپاه شهرستان پردیس با حضور در منزل خانواده شهید، در اقدامی نمادین و ماندگار، «امیرعلی عالی» فرزند خلبان شهید مهدی عالی، شهید جنگ رمضان را به نیابت از پدر، تا مدرسه همراهی و بدرقه کرد.
این همراهی، تنها یک بدرقه ساده در نخستین روز مدرسه نبود؛ روایتی از احترام به خانوادههای معظم شهدا و ادای دین به پدرانی بود که روزی برای دفاع از ایران و امنیت مردم، از خانه و خانواده خود گذشتند و در راه میهن به شهادت رسیدند.
مهدی عالی در نخستین روز سال تحصیلی، مسیر خانه تا مدرسه را در حالی طی کرد که یاد پدر شهیدش همراه او بود؛ پدری که جای خالیاش در قاب خانواده باقی مانده، اما نام و یادش همچنان در زندگی فرزندش جاری است.
فرمانده سپاه شهرستان پردیس در پایان این همراهی، با بدرقه این فرزند شهید در مدرسه، برای این فرزند شهید، سالی سرشار از موفقیت، سربلندی و آیندهای روشن آرزو کرد.
این حرکت نمادین، جلوهای از تکریم خانوادههای معظم شهدا و یادآوری این حقیقت بود که فرزندان شهدا در آغاز هر مسیر تازه، تنها نیستند و جامعه همچنان خود را در برابر خانوادههای شهیدان مسئول و مدیون میداند.