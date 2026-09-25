هم نوا و متحد برای ایران

مردم در دویست و هشتمین شب از اجتماعات شبانه در تهران ضمن تمجید از مواضع مقتدرانه رئیس جمهور کشورمان در سخنرانی سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بر اصل حفظ انسجام و هم نوایی تاکید داشتند.