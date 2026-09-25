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هم نوا و متحد برای ایران

مردم در دویست و هشتمین شب از اجتماعات شبانه در تهران ضمن تمجید از مواضع مقتدرانه رئیس جمهور کشورمان در سخنرانی سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بر اصل حفظ انسجام و هم نوایی تاکید داشتند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۳- ۰۸:۵۸
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، انسجام ملی
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