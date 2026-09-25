سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر عزم قاطع نیرو‌های مسلح برای ایجاد بازدارندگی پایدار گفت: سپاه به‌عنوان بازوی قدرتمند جمهوری اسلامی مصمم به تنبیه متجاوز است و تا زمان تحقق کامل هفت شرط اعلام‌شده از سوی ایران، روند مقابله با آمریکا متوقف نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سردار محبی در یادواره ۱۰۰ شهید بخش خرمدشت شهرستان تاکستان با بیان اینکه جمهوری اسلامی مانع از تحقق اهداف آمریکا شده است، تصریح کرد: امروز موشک‌ها و پهپادهای ما به برکت خون شهدا و اقتدار نیروهای مسلح، قادرند با عبور از لایه‌های مختلف و پیچیده پدافندی آمریکا دقیقاً به اهداف تعیین‌شده اصابت کنند که اصابت موشک به ناو هواپیمابر آمریکایی نمونه‌ای عینی از این توانمندی است.

وی با اشاره به ابعاد نظامی و امنیتی تحولات اخیر افزود: در نبردهای اخیر، بخش‌های مهمی از فناوری‌های پیشرفته هوایی، دریایی و زمینی آمریکا هدف قرار گرفت و این امر نشان داد فناوری نظامی ادعایی آمریکا دست‌نیافتنی نیست. همچنین آمریکا با وجود بزرگ‌ترین نیروی دریایی و پایگاه‌های متعدد منطقه‌ای، در بازگشایی تنگه هرمز ناکام مانده است.

سخنگوی سپاه پاسداران حضور پایگاه‌های نظامی آمریکا را عامل اصلی ناامنی برای کشورهای میزبان دانست و خاطرنشان کرد: پس از هدف قرار گرفتن برخی مقرها، نظامیان آمریکایی ناچار به جابه‌جایی نیروها و تجهیزات خود شده‌اند. از سوی دیگر، اختلال در خطوط انتقال انرژی و مواد اولیه، اقتصاد و صنایع آمریکا را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

سردار محبی با اطمینان‌بخشی به ملت ایران درباره شکست قطعی دشمن تأکید کرد: هر متجاوزی باید تاوان تجاوز خود را بپردازد و تنبیه آمریکا به‌گونه‌ای خواهد بود که بازدارندگی تاریخی برای کشور رقم بخورد.

وی همچنین در پایان از مواضع مقتدرانه دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در مواجهه با رژیم صهیونیستی و نمایش اقتدار ملی قدردانی و برای دولت در مسیر رفع مشکلات کشور آرزوی توفیق کرد.