فرمانده انتظامی خرم‌آباد از دستگیری۵۲ متهم و محکوم تحت تعقیب قضایی و انتظامی در عملیات‌های پلیس این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سرهنگ هادی کیانمهر گفت:مأموران انتظامی خرم‌آباد با انجام اقدامات اطلاعاتی و پیگیری نیابت‌های قضایی، در چند عملیات هماهنگ، ۵۲ نفر از افراد تحت تعقیب قضایی و انتظامی را در این شهرستان شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد گفت: دستگیرشدگان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شدند.

وی بیان کرد:پلیس دستگیری افراد تحت تعقیب و برخورد با مخلان نظم و امنیت را با جدیت دنبال می‌کند.