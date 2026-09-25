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فرمانده انتظامی خرمآباد از دستگیری۵۲ متهم و محکوم تحت تعقیب قضایی و انتظامی در عملیاتهای پلیس این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سرهنگ هادی کیانمهر گفت:مأموران انتظامی خرمآباد با انجام اقدامات اطلاعاتی و پیگیری نیابتهای قضایی، در چند عملیات هماهنگ، ۵۲ نفر از افراد تحت تعقیب قضایی و انتظامی را در این شهرستان شناسایی و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان خرمآباد گفت: دستگیرشدگان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شدند.
وی بیان کرد:پلیس دستگیری افراد تحت تعقیب و برخورد با مخلان نظم و امنیت را با جدیت دنبال میکند.