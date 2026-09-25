معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور از دریافت اولیه سوابق تحصیلی خبر داد و گفت: پس از نهایی‌شدن فایل، حدود ۱۰ روز برای نمره‌سازی و اعلام نتایج زمان نیاز است.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، عبدالرضا سیاره، در خصوص اعلام نتایج مرحله اول کنکور و آزمون دانشجو معلم گفت: در مورد اعلام نتایج کنکور سراسری و آزمون اختصاصی دانشجو معلم قرار بود که وزارت آموزش و پرورش پرونده سوابق تحصیلی را به سازمان تحویل بدهند.

وی افزود: فرآیند‌های سازمان انجام شده است، فقط در انتظار سوابق تحصیلی بودیم که آن هم حدوداً یک ساعت قبل اطلاعات اولیه سوابق تحصیلی از طرف وزارت آموزش و پرورش دریافت شده، زمانی که این پرونده نهایی بشود ، حدوداً ۱۰ روز سازمان روی پرونده کار خواهد کرد تا نتایج مرحله اول آزمون سراسری و دانشجوی معلم را اعلام کند.