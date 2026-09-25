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در آیینی یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و ارتحال آیتالله شبیری زنجانی در مسجد صاحبالزمان (عج) شهرستان ورزنه گرامی داشته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان در این مراسم، حجتالاسلام باقری با اشاره به ارتحال آیتالله شبیری زنجانی، از جایگاه علمی و معنوی این عالم وارسته یاد و بر اهمیت پاسداشت یاد و نام علما تأکید کرد.
وی در ادامه، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدا و ایثارگران دوران دفاع مقدس را گرامی داشت و بر ضرورت تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت برای نسل جوان تأکید کرد.