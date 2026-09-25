به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان در این مراسم، حجت‌الاسلام باقری با اشاره به ارتحال آیت‌الله شبیری زنجانی، از جایگاه علمی و معنوی این عالم وارسته یاد و بر اهمیت پاسداشت یاد و نام علما تأکید کرد.

وی در ادامه، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدا و ایثارگران دوران دفاع مقدس را گرامی داشت و بر ضرورت تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت برای نسل جوان تأکید کرد.