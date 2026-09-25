سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان فردوس، از شناسایی یک مورد مثبت هاری در یک گربه در این شهرستان خبر داد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کبیری‌راد افزود: در پی مراجعه یکی از شهروندان به واحد پیشگیری و درمان هاری شهرستان فردوس، به دنبال گزش توسط پنجه یک گربه، اقدامات پیشگیرانه لازم از جمله شست وشوی محل گزش و آغاز واکسیناسیون هاری انجام شد.

وی گفت: با توجه به اهمیت موضوع، وضعیت حیوان مهاجم نیز مورد پیگیری قرار گرفت و پس از آنکه حیوان با حال عمومی نامساعد تلف شد، با هماهنگی شبکه بهداشت و درمان و شبکه دامپزشکی شهرستان، نمونه برداری از لاشه حیوان انجام گرفت که بر اساس نتیجه آزمایش اعلام‌شده از سوی شبکه دامپزشکی شهرستان فردوس، نمونه اخذ شده از حیوان از نظر هاری مثبت گزارش شد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان فردوس با تأکید بر اهمیت مراجعه فوری پس از هرگونه گزش یا خراش توسط حیوانات، گفت: هاری بیماری بسیار جدی و خطرناکی است و هرگونه گزش یا تماس مشکوک با حیوانات باید جدی گرفته شود.

کبیری‌راد افزود: شهروندان در صورت بروز گزش یا خراش، حتی در صورت سطحی بودن زخم، باید بلافاصله محل را با آب و صابون شست وشو داده و برای دریافت خدمات پیشگیری و درمان هاری به مراکز بهداشتی مراجعه کنند.

وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده حیوانات با رفتار غیرطبیعی، از نزدیک شدن یا تماس با آنها خود داری کرده و موضوع را به مراجع بهداشتی و دامپزشکی اطلاع دهند.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان فردوس گفت: براساس پیگیری انجام‌شده با توجه به مراجعه به موقع فرد گزش یافته و اقدام فوری کارشناسان هاری مرکز بهداشت فردوس و همچنین تکمیل مراحل واکسیناسیون، وضعیت عمومی فرد خوب گزارش شده است و روند مراقبت و پیگیری وی مطابق برنامه ادامه دارد.