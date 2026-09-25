به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ این آزمون با هدف شناسایی نخبگان برگزار شد. برگزیدگان از مزایایی همچون تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بدون کنکور برخوردار خواهند بود.

نتایج آزمون المپیاد علمی دانشجویی کشور، تا زمان اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد امسال در اواخر مهر یا اوایل آبان ماه اعلام خواهد شد.

رقابت‌های آزمون المپیاد علمی دانشجویی کشور در المپیاد علمی دانشجویی کشور در ۲۳ رشته «زبان و ادبیات فارسی»، «علوم قرآن و حدیث»، «علوم اقتصادی»، «علوم تربیتی»، «حقوق»، «شیمی»، «فیزیک»، «زیست‌شناسی»، «ریاضی»، «آمار»، «مهندسی برق»، «مهندسی شیمی»، «مهندسی عمران»، «مهندسی مکانیک»، «مهندسی کامپیوتر»، «مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی»، «طراحی صنعتی»، «علوم جغرافیایی»، «علوم زمین»، «مهندسی مواد و متالورژی»، «روانشناسی»، «مهندسی صنایع» و «علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت» برگزار می‌شود.