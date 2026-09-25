استخر آلوده قرچک تعطیل شد
فعالیت یک استخر در شهرستان قرچک به دلیل آلودگی میکروبی آب بهصورت موقت متوقف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما
، این اقدام پس از بررسی و نمونهبرداری کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان قرچک و با هدف پیشگیری از بروز بیماریهای مرتبط با آب و صیانت از سلامت شناگران انجام شد.
بر اساس نتایج بررسیهای انجامشده، استخر تا زمان رفع کامل آلودگی و تأیید سلامت آب توسط کارشناسان بهداشت اجازه فعالیت نخواهد داشت.
شبکه بهداشت و درمان قرچک بر ضرورت رعایت ضوابط بهداشتی و پایش مستمر کیفیت آب استخرها برای حفظ سلامت شهروندان تأکید دارد.