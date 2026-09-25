وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با وزیران امور خارجه کشور‌های اسپانیا، مصر، پرتغال، برونئی دارالسلام، قبرس، لهستان و اوکراین دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته است، با خوزه مانوئل آلبارس بوئنو وزیر امور خارجه اسپانیا دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تشریح تحولات جاری در منطقه غرب آسیا، بر اهمیت اتخاذ رویکردی مسئولانه و منطبق با حقوق بین‌الملل از سوی کشور‌های اروپایی در قبال اقدامات تجاوزکارانه و غیرقانونی آمریکا علیه ایران تاکید کرد.

عراقچی همچنین با اشاره به تداوم اشغالگری و نسل‌کشی فلسطینیان و توسعه‌طلبی تجاوزکارانه اسرائیل در منطقه، مسئولیت همه دولت‌ها برای توقف این تجاوزات و مواخذه و مجازات جنایتکاران صهیونیست را متذکر شد.

در این دیدار درباره مناسبات دوجانبه ایران و اسپانیا نیز بحث و تبادل نظر شد.

دیدار و گفتگوی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با همتای مصری

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر در حاشیه هشتاد و‌ یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

دیدار عراقچی و وزیر امور خارجه پرتغال

دیدار سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، در ادامه رایزنی‌های خود با کشور‌های شرکت‌کننده در اجلاس با پائولو رانگل وزیر امور خارجه پرتغال دیدار و درباره روابط دوجانبه و مهم‌ترین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌و‌گو و رایزنی کرد.

دیدار عراقچی و وزیر امور خارجه برونئی دارالسلام

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با شاهزاده عبدالمتین وزیر امور خارجه برونئی دارالسلام دیدار دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

دیدار عراقچی و وزیر امور خارجه قبرس

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با کنستانتینوس کومبوس وزیر امور خارجه قبرس دیدار و گفت‌و‌گو کرد.