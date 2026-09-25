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وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با وزیران امور خارجه کشورهای اسپانیا، مصر، پرتغال، برونئی دارالسلام، قبرس، لهستان و اوکراین دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته است، با خوزه مانوئل آلبارس بوئنو وزیر امور خارجه اسپانیا دیدار و گفتوگو کرد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تشریح تحولات جاری در منطقه غرب آسیا، بر اهمیت اتخاذ رویکردی مسئولانه و منطبق با حقوق بینالملل از سوی کشورهای اروپایی در قبال اقدامات تجاوزکارانه و غیرقانونی آمریکا علیه ایران تاکید کرد.
عراقچی همچنین با اشاره به تداوم اشغالگری و نسلکشی فلسطینیان و توسعهطلبی تجاوزکارانه اسرائیل در منطقه، مسئولیت همه دولتها برای توقف این تجاوزات و مواخذه و مجازات جنایتکاران صهیونیست را متذکر شد.
در این دیدار درباره مناسبات دوجانبه ایران و اسپانیا نیز بحث و تبادل نظر شد.
دیدار و گفتگوی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با همتای مصری
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتوگو کرد.
دیدار عراقچی و وزیر امور خارجه پرتغال
دیدار سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، در ادامه رایزنیهای خود با کشورهای شرکتکننده در اجلاس با پائولو رانگل وزیر امور خارجه پرتغال دیدار و درباره روابط دوجانبه و مهمترین تحولات منطقهای و بینالمللی گفتوگو و رایزنی کرد.
دیدار عراقچی و وزیر امور خارجه برونئی دارالسلام
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با شاهزاده عبدالمتین وزیر امور خارجه برونئی دارالسلام دیدار دیدار و گفتوگو کرد.
دیدار عراقچی و وزیر امور خارجه قبرس
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با کنستانتینوس کومبوس وزیر امور خارجه قبرس دیدار و گفتوگو کرد.
دیدار عراقچی و وزیر امور خارجه لهستان
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر میبرد، با رادوسلاو سیکورسکی وزیر امور خارجه لهستان، دیدار کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تبیین مواضع کشورمان در رابطه با تحولات منطقه غرب آسیا، ناامنی موجود در تنگه هرمز را ناشی از اقدامات تجاوزکارانه آمریکا دانست و بر اهمیت اتخاذ موضع اصولی از سوی همه کشورها از جمله اروپا در محکومکردن تجاوز نظامی علیه ایران و نیز جنایات ارتکابی در خلال آن تاکید کرد.
وزیر امور خارجه همچنین با ابراز نگرانی از تداوم منازعه اوکراین، تلاش برخی طرفها برای فرافکنی و پیوند دادن آن منازعه با تحولات منطقه غرب آسیا را بسیار خطرناک دانست و بر اهمیت برخورد مسئولانه کشورهای اروپایی با مسائل این قاره تأکید کرد.
در این دیدار، طرفین درباره روابط دوجانبه ایران و لهستان نیز گفتوگو و تبادل نظر کردند.
دیدار وزیر امور خارجه اوکراین با وزیر امور خارجه کشورمان
به دنبال گفتوگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و اوکراین در مرداد ماه، آندری سیبیها وزیر امور خارجه اوکراین در حاشیه نشست عالیرتبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.
در این دیدار طرفین بر اهمیت دیپلماسی برای مدیریت تنشها تاکید کردند.
وزرای امور خارجه دو کشور همچنین حفظ مجاری ارتباطی میان دو کشور را ضروری دانسته و بر برداشتن گامهای دوجانبه لازم به منظور مدیریت روابط تاکید کردند.
طرفین همچنین ضمن تبادل نظر در مورد تحولات اروپا و منطقه غرب آسیا تفاهم کردند تماسهای خود را با هدف جلوگیری از هرگونه تشدید تنش در روابط ادامه دهند.
دو طرف همچنین در خصوص مسائل دوجانبه فیمابین، بهویژه حمله غیرقانونی به کشتی ایرانی در دریای خزر، و نحوه حل و فصل آنها تبادل نظر کردند.