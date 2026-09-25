\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u062d\u0644\u0647 \u06a9\u0647\u0646\u06a9 \u0648 \u0642\u0644\u0639\u0647 \u0646\u0648 \u06f1\u06f8 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0631\u0627 \u062a\u0642\u062f\u06cc\u0645 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u06f2 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0632 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u06f1\u06f5\u062e\u0631\u062f\u0627\u062f \u0633\u0627\u0644 \u06f4\u06f2 \u0648 \u06f1 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0632 \u0634\u0647\u062f\u0627\u0621 \u062c\u0646\u06af \u0631\u0645\u0636\u0627\u0646 \u0648 \u06f1\u06f5 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0632 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u062c\u0646\u06af \u062a\u062d\u0645\u06cc\u0644\u06cc \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n\u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u067e\u06cc\u0634\u0648\u0627 \u06f3\u06f3\u06f5\u0634\u0647\u06cc\u062f \u062a\u0642\u062f\u06cc\u0645 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u06f9\u06af\u0644\u0632\u0627\u0631 \u0634\u0647\u062f\u0627\u0621 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0622\u0631\u0645\u06cc\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0639\u062f\u0627\u0632\u0638\u0647\u0631 \u067e\u0646\u062c\u0634\u0646\u0628\u0647 \u062f\u0648\u0645 \u0645\u0647\u0631\u0645\u0627\u0647 \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u0647\u0641\u062a\u0647 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u06af\u0644\u0628\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\n