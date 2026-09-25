مراسم ترحیم و بزرگداشت مرجع عالی‌قدر تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی (رضوان الله علیه)، با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، علما و مسئولان در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) برگزار شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مراسم ترحیم مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی (رضوان الله علیه)،شب گذشته از طرف نماینده ولی فقیه در استان فارس و تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)، در صحن احمدی (ع) این بارگاه منور برگزار شد.

در این آیین معنوی که با اقامه نماز مغرب و عشاء همراه بود، آیت‌الله دژکام به سخنرانی پرداخت و شخصیت علمی، فقهی و اخلاقی آن مرجع فقید را تشریح کرد.

امام جمعه شیراز در این مراسم ترحیم با اشاره به جایگاه بی‌بدیل مراجع تقلید در پاسداری از اسلام، فقدان آیت‌الله شبیری زنجانی را ضایعه‌ای دشوار برای جهان تشیع توصیف کرد.

آیت‌الله لطف‌الله دژکام با تسلیت ضایعه درگذشت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام تقلید و عموم شیعیان و ارادتمندان اهل‌بیت (ع)، اظهار کرد: علما و مراجع تقلید، حافظان و برج و بارو‌های قلعه اسلام هستند و هنگامی که یکی از آنان از دنیا می‌رود، به تعبیر روایات، لطمه‌ای به پیکره اسلام وارد می‌شود که جبران آن آسان نیست.

او با اشاره به پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب در پی رحلت این مرجع عالیقدر افزود: در این پیام نیز بر این نکته تاکید شده است که فقدان آیت‌الله شبیری زنجانی، فقدان عالمی است که برای جبران جای خالی او باید مدت‌ها انتظار کشید.

نماینده ولی فقیه در استان فارس، آیت‌الله شبیری زنجانی را عالمی برخاسته از خاندان علم، سیادت و مرجعیت توصیف کرد و گفت: ایشان در بیت علم و معنویت رشد یافتند و پدر بزرگوارشان، مرحوم آیت‌الله سیداحمد شبیری زنجانی، از عالمان برجسته و از حاضران در محضر علمی و عرفانی حضرت امام خمینی (ره) بودند.

آیت‌الله دژکام با اشاره به جایگاه علمی آیت‌الله شبیری زنجانی در دانش رجال و حدیث افرود: از دوران طلبگی در حوزه علمیه قم، جایگاه علمی ایشان برای ما شناخته‌شده بود؛ ایشان از شخصیت‌های برجسته علمی حوزه بودند و در مباحث رجال، درایه و تحلیل اسناد روایات، صاحب‌نظر و دارای مبانی علمی ویژه بودند.