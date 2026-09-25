وزیر راه و شهرسازی که از شب گذشته وارد هرمزگان شده است، امروز بازدید از محور‌های مواصلاتی، پل‌ها و طرح‌های زیرساختی این استان را ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در ادامه برنامه‌های سفر به هرمزگان، روند اجرای طرح‌های حوزه راه و حمل‌ونقل جاده‌ای استان را از نزدیک بررسی می‌کند.

بازدید از برخی محورهای مواصلاتی و پل‌های استان و ارزیابی وضعیت ایمنی و خدمات جاده‌ای در برنامه امروز وزیر راه و شهرسازی قرار دارد.

همچنین طرح‌های آماده بهره‌برداری در حوزه راه و راهداری در جریان این سفر بررسی و برخی از آنها به بهره‌برداری می‌رسد.

شماری از معاونان و مدیران وزارت راه و شهرسازی نیز در ادامه این بازدیدها، وزیر راه و شهرسازی را همراهی می‌کنند.