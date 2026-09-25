دویست و هشت شب از میدان‌داری و حضور حماسی مردم استان قزوین در دفاع از وطن و حمایت همه‌جانبه از نیرو‌های مسلح گذشت و مردم این دیار همچنان مقاوم، استوار و باصلابت در صحنه ایستاده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز قزوین؛ مردم انقلابی و همیشه در صحنه قزوین در تجمع شبانه خود، ضمن حمایت قاطع از مواضع شجاعانه و مقتدرانه رئیس‌جمهور کشورمان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بر ضرورت حفظ وحدت کلمه، انسجام ملی و ایستادگی بی‌امان در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان تأکید کردند.

حاضران در این تجمع تصریح کردند: دشمن همواره در برابر اراده پولادین، بصیرت و یکپارچگی ملت بزرگ ایران طعم تلخ شکست را چشیده و این‌بار نیز در مواجهه با اقتدار نظام اسلامی، چاره‌ای جز عقب‌نشینی و تسلیم در برابر شروط برحق ایران مقتدر نخواهد داشت.