پخش زنده
امروز: -
سخنان رئیس جمهور کشورمان در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران به ویژه در قبال مسائل منطقهای، بازتاب گستردهای در رسانههای جهان از جمله رسانههای انگلیسی داشت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ شبکه تلویزیونی راستگرای اسکای نیوز انگلیس در چندین بخش خبری بخشهایی از سخنان رئیس جمهور کشورمان در سازمان ملل در واکنش به اظهارات ترامپ علیه ایران را درباره جنایت آمریکا در به شهادت رساندن رهبر، دانش آموزان مدرسه میناب و شماری از هموطنان و دانشمندانمان پخش کرد.
تارنمای این رسانه انگلیسی هم در تحلیلی به نقل از آقای پزشکیان ایران را قربانی تروریسم معرفی کرد.
گاردین
نشریه انگلیسی چپگرای گاردین نیز با برجسته کردن برخی محورهای سخنرانی رئیس جمهور ایران در سازمان ملل نوشت: رئیس جمهور ایران به ترامپِ «قلدر» تاخت، اما برای گفتوگو اعلام آمادگی کرد. به نوشته این روزنامه، رئیسجمهور ایران در نخستین سخنرانیاش پس از آغاز جنگ تمامعیار آمریکا و اسرائیل علیه ایران، با توصیف ایالات متحده به عنوان قلدر و تروریست واقعی در خاورمیانه و تأکید بر اینکه ایران همواره به میز مذاکره پایبند بوده است، ورق را به نفع خود برگرداند.
گاردین همچنین نوشت: پزشکیان در سخنرانی قاطعانه خود در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بارها تأکید کرد که تهران هرگز در برابر آمریکا سر خم نخواهد کرد و ترامپ و کسانی که به دنبال قلدری علیه ما هستند باید بدانند که ما آماده گفتوگو، دیپلماسی و مذاکرهایم، اما نه با زبان زور. وی تصریح کرد که ایران نمیتواند استفاده از این تنگه برای انتقال تسلیحاتی را که ممکن است علیه خودِ ایران به کار گرفته شوند، تحمل کند.
گاردین نوشت: این اظهارات نشان میدهد جمهوری اسلامی ایران در آینده خواستار حق بازرسی کشتیهای عبوری از این تنگه خواهد بود.
این نشریه انگلیسی همچنین این بخش از سخنان رئیس جمهور ایران را برجسته کرد که گفت: در دنیای امروز، کسانی که قادر به دفاع از خود نباشند، پایمال خواهند شد.
سوال رئیس جمهور کشورمان در سازمان ملل هم مورد توجه گاردین قرار گرفت اینکه چرا " اسرائیل میکشد، اما ایران تحریم میشود". گاردین همچنین سخنان آقای محسن رضایی دبیر شورایعالی امنیت ملی را برجسته کرد که گفت تا زمانی که شرایط اعلامی ایران اجرا نشود، نه تنگه هرمز باز خواهد شد و نه مذاکرهای صورت خواهد گرفت. "
فایننشال تایمز
نشریه فایننشیال تایمز در انگلیس هم نوشت: مسعود پزشکیان رئیسجمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل فناوری هستهای را بخشی از «حق توسعه» کشورش دانست و در دفاع از آن گفت: بمبهای اتمی در اختیار اسرائیل است، اما بازرسان سازمان ملل در ایران حضور دارند. اسرائیل میکشد و ما با تحریم مواجه میشویم.
این نشریه انگلیسی نیز این سخنان رئیسجمهور ایران را برجسته کرد که گفت: در جهان امروز هر ملتی که قادر به دفاع از خود نباشد، پایمال خواهد شد و ایران باید آنقدر قدرتمند باشد که هیچکس نتواند بقا و پیشرفت آن را تهدید کند. توانمندیهای دفاعی ما به گونهای طراحی شدهاند که هیچکس نباید تصور کند بمباران شهرهای ایران بیپاسخ میماند. ما برای دفاع از کشورمان از هیچکس اجازه نخواهیم گرفت.
فایننشال تایمز افزود: هنگامی که رئیس جمهور ایران تصاویری از کودکانی را نشان داد که به گفته او بر اثر بمباران با تسلیحات مورد استفاده ایالات متحده و اسرائیل جان باختهاند. عضو حاضر هیئت نمایندگی آمریکا جلسه را ترک کرد.
بی بی سی
بی بی سی هم بخشهایی از سخنرانی رئیس جمهور کشورمان در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل را پخش کرد.
این نشریه انگلیسی با حذف آن بخش از سخنان رئیس جمهور کشورمان درباره حضور مردم در خیابانها برای دفاع از کشور و خنثی سازی نقشه آمریکا و اسرائیل افزود: رئیسجمهور ایران، گفت ایران پس از گذشت نزدیک به هفت ماه جنگ با ایالات متحده و اسرائیل، هرگز سر تسلیم فرود نخواهد آورد، اما برای دستیابی به راهحلی دیپلماتیک جهت پایان دادن به این مناقشه آمادگی دارد.
بی بی سی به واکنش رئیس جمهور ایران به تهدیدهای ترامپ پرداخت و به نقل از آقای پزشکیان گفته با اینگونه اقدامات مقاومت ملت ایران در برابر تحریمها، تشدید فشارها و زورگوییها، افزایش خواهد یافت.
در بی بی سی آمده پزشکیان همچنین تأکید کرد: نمیشود که همه از مزایای تنگه هرمز بهرهمند شوند، در حالی که ما از دسترسی به آن محروم باشیم.
ایندیپندنت
روزنامه انگلیسی چپگرای ایندیپندنت هم نوشت: رئیسجمهور ایران، در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی تند و قاطعانهای علیه امریکا و اسراییل ایراد کرد و ضمن نشان دادن تصاویر رهبر ایران و کودکان مدرسهای در میناب که هدف حملات آمریکا قرار گرفتند، ایالات متحده را به تروریسم و نقض قوانین بینالمللی متهم ساخت؛ همزمان نماینده آمریکا جلسه را ترک کرد.
ایندیپندنت افزود: رئیس جمهور ایران با تاکید بر اینکه ما هرگز تسلیم نخواهیم شد افزود: آنها جنگ را بر ما تحمیل کردند، اما ما ثابت کردهایم که از نبرد و جنگی که ماهیت تدافعی دارد، هراسی نداریم و تا آخرین نفس برای دفاع از ایران عزیز و میهنمان ایستادگی خواهیم کرد.
این رسانه انگلیسی به این بخش از سخنان رئیس جمهور هم پرداخت که گفت: سلاح هستهای در اختیار اسرائیل است، اما بازرسان در ایران حضور دارند. اسرائیل میکشد، اما ایران تحت تحریم قرار میگیرد. رئیسجمهور آمریکا ما را تروریست خواند؛ حال آنکه ما خود قربانی تروریسم بودهایم. ایندیپندنت همچنین به این بخش از سخنان رئیس جمهور کشورمان با برجسته کرد که گفت «ما هرگز سر خم نخواهیم کرد و زانو نخواهیم زد. ترامپ و کسانی که به دنبال زورگویی به ما هستند باید ایران را درک کنند؛ ما آماده گفتوگو، دیپلماسی و مذاکرهایم، اما نه با پذیرش زبان زور».
رادیو ال بی سی
رادیو ال بی سی در لندن نیز با انتشار محورهای مختلف سخنرانی رئیس جمهور کشورمان گفت: آقای پزشکیان گفت از ایرانی میآید که در آن رهبر عالی کشور بدون هیچگونه چارچوب قانونی یا دلیلی ترور شده است.
سپس تصاویری از کودکانی را نشان داد که به گفته او، در جریان بمباران مدرسهای در میناب در ماه فوریه کشته شده بودند؛ که در این زمان عضو حاضر هیئت نمایندگی آمریکا سالن را ترک کرد. در این رادیو همچنین به نقل از آقای پزشکیان آمده «نمیشود که همه از مزایای تنگه هرمز بهرهمند شوند، اما ما از حق کشتیرانی در این آبراه محروم بمانیم».
ال بی سی افزود: پزشکیان در ادامه دفاع از کشورش گفت: ایران در دو قرن گذشته به هیچ کشور یا سرزمینی حمله نکرده، اما همواره با قاطعیت از خود دفاع کرده است. با این حال، ما به عنوان عامل بیثباتی در منطقه متهم میشویم.
دیلی تلگراف
نشریه راستگرای دیلی تلگراف هم نوشت: رئیس جمهور ایران با نشان دادن عکسهای کودکان در مدرسهای که هدف حمله قرار گرفته و موجب کشته شدن ۱۲۰ دانش آموز شده است، ایالات متحده را به ارتکاب جنایات جنگی و تروریسم متهم کرد. این نشریه انگلیسی افزود آقای پزشکیان ضمن تکرار ادعای ایران مبنی بر عدم تلاش برای ساخت سلاح هستهای، تأکید کرد که فناوری صلحآمیز هستهای بخشی از مسیر پیشرفت ذاتی ماست.
دیلی میل
دیلی میل دیگر نشریه راستگرای انگلیسی نیز با اشاره به تهدیدهای ترامپ علیه ایران نوشت پزشکیان در جمع رهبران جهان گفت من از کشوری میآیم که رهبر عالیقدرمان بدون هیچگونه مبنای قانونی یا دلیلی ترور و دانش آموزان مدرسهای بمباران شدند. دیلی میل افزود: رئیس جمهور ایران همچنین گفت مردم بیگناه ما هدف حملات بزدلانه و تجاوزاتی قرار گرفتهاند که بر کشورمان تحمیل شده است؛ و ما با تمام قدرت از خود در برابر حملات آمریکا و اسرائیل دفاع کردیم. ما هرگز سر خم نخواهیم کرد و زانو نخواهیم زد».
جی بی نیوز
شبکه تلویزیونی راستگرای «جی بی نیوز» انگلیس هم این سخنان رئیس جمهور کشورمان را برجسته کرد که هیچکس تصور نکند بمباران شهرهای ایران بی پاسخ خواهد ماند. این رسانه افزود: مسعود پزشکیان در حالی که تصویری از رهبر عالی فقید ایران را در دست داشت، واشنگتن را به «تروریسم» متهم کرد که تنها نماینده حاضر آمریکا پوشه خود را جمع کرد و از سالن خارج شد.
کرونیکل ولز
نشریه «کرونیکل شمال ولز» هم سخنرانی رئیس جمهور ایران را قاطعانه و جسورانه و نمونهای برجسته از حضور رهبری خارجی در این نهاد جهانی دانست که کشورش در وضعیت جنگی به سر میبرد.
میدل ایست آی
تارنمای پایگاه خبری «میدل ایست آی» هم نوشت: رئیسجمهور ایران در سخنرانی سازمان ملل با لحنی قاطع و سازشناپذیر گفت در برابر زور گوییها هرگز سر خم نخواهیم کرد.
اغلب رسانههای انگلیس، موضع ایران را قاطعانه و جسورانه توصیف کردند و تلویحا گزارش دادهاند ایران نشان داد، پشتوانه مردمی و توانمندیهای دفاعی، قطعا در برابر قلدریهای آمریکا در حفظ فناوری هستهای و تسلط بر تنگه هرمز کوتاه نخواهد آمد.