\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0628\u0647 \u06af\u0641\u062a\u0647 \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u0627\u0646 \u062c\u0647\u0627\u062f\u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u06cc \u0648\u0631\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u060c \u0645\u06cc\u0627\u0646\u06af\u06cc\u0646 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u067e\u0633\u062a\u0647 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0647\u06a9\u062a\u0627\u0631 \u062d\u062f\u0648\u062f \u06f9\u06f0\u06f0 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u06af\u0631\u0645\u060c \u0627\u0645\u0627 \u062f\u0631 \u0648\u0631\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u062f\u0633\u062a \u06a9\u0645 \u06cc\u06a9 \u062a\u0646 \u0648 \u06f5\u06f0\u06f0 \u06a9\u06cc\u0644\u0648 \u06af\u0631\u0645 \u0627\u0633\u062a.\n\u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648\u0631\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u06f8\u06f5\u06f0\u06f0 \u0647\u06a9\u062a\u0627\u0631 \u0628\u0627\u063a \u067e\u0633\u062a\u0647 \u0627\u062d\u062f\u0627\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u062d\u062f\u0648\u062f \u067e\u0646\u062c \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0647\u06a9\u062a\u0627\u0631 \u0622\u0646 \u0645\u062b\u0645\u0631 \u0627\u0633\u062a.\n\n\u00a0\n