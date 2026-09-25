توزیع حدود هزار و پانصد بسته لوازمالتحریر بین دانشآموزان نیازمند رضویه مشهد
هزار و ۴۲۰ بسته لوازم التحریر همزمان با هفته دفاع مقدس بین دانشآموزان نیازمند بخش رضویه مشهد توزیع شد.
هزار و ۴۲۰ بسته لوازمالتحریر با مشارکت اداره کمیته امداد و مراکز نیکوکاری منطقه رضویه بین دانشآموزان نیازمند توزیع شد.
محمد شاکری افزود: از مجموع بستههای توزیعشده، ۲۰۰ بسته توسط مرکز نیکوکاری ضامن آهو جیمآباد تهیه شده که ارزش هر بسته یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.
رئیس کمیته امداد منطقه رضویه مشهد ادامه داد: همچنین ۸۰۰ بسته با سهم اداره کمیته امداد تهیه و توزیع شده که ارزش تقریبی هر بسته یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است.
شاکری بیان کرد: مرکز نیکوکاری رهروان نیز ۳۰۰ بسته لوازمالتحریر با ارزش تقریبی ۸۰۰ هزار تومان برای هر بسته تهیه کرده و مرکز نیکوکاری شهدای پایین ولایت ۸۰ بسته به ارزش هربسته حدود یک میلیون تومام و مرکز شهید سلیمانی نیز ۴۰ بسته با ارزش حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر بسته در این طرح مشارکت داشته است.
وی گفت: این بستهها با هدف حمایت از دانشآموزان نیازمند و کمک به تأمین بخشی از نیازهای تحصیلی آنان در آغاز سال تحصیلی بین دانشآموزان توزیع شده است.