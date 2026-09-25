معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور از روند اجرای طرح‌های راهداری، نیاز‌های محور‌های ارتباطی و ارتقای ایمنی راه‌ها را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حسن جهانیان معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در سفر به استان، از وضعیت محور‌های مواصلاتی شهرستان بویراحمد بازدید و روند اجرای طرح‌های راهداری، نیاز‌های محور‌های ارتباطی و اولویت‌های نگهداری، بهسازی و ارتقای ایمنی راه‌ها را بررسی کرد.

همچنین وضعیت پل گل زردی واقع در جاده یاسوج- بابامیدان از پرترددترین و پربارش‌ترین محور‌های استان کهگیلویه و بویراحمد با توجه به ضرورت مقاوم سازی این پل و کوهستانی و سخت گذر بودن موقعیت مکانی، بازدید و بررسی شد.

‌وضعیت راهدارخانه تنگاری در جاده یاسوج- بابامیدان، وضعیت نیروی انسانی، ماشین آلات، نمازخانه بین راهی و ساختمان راهدارخانه تنگاری نیز بررسی شد.

‌مدیرکل راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای استان کهگیلویه و بویراحمد، معاون راهداری، معاون فنی و راه روستایی و رییس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان بویراحمد در این بازدید حضور داشتند.