معاون راهداری کشور وضعیت راههای کهگیلویه و بویراحمد را بررسی کرد
معاون راهداری سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور از روند اجرای طرحهای راهداری، نیازهای محورهای ارتباطی و ارتقای ایمنی راهها را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حسن جهانیان معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در سفر به استان، از وضعیت محورهای مواصلاتی شهرستان بویراحمد بازدید و روند اجرای طرحهای راهداری، نیازهای محورهای ارتباطی و اولویتهای نگهداری، بهسازی و ارتقای ایمنی راهها را بررسی کرد.
همچنین وضعیت پل گل زردی واقع در جاده یاسوج- بابامیدان از پرترددترین و پربارشترین محورهای استان کهگیلویه و بویراحمد با توجه به ضرورت مقاوم سازی این پل و کوهستانی و سخت گذر بودن موقعیت مکانی، بازدید و بررسی شد.
وضعیت راهدارخانه تنگاری در جاده یاسوج- بابامیدان، وضعیت نیروی انسانی، ماشین آلات، نمازخانه بین راهی و ساختمان راهدارخانه تنگاری نیز بررسی شد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کهگیلویه و بویراحمد، معاون راهداری، معاون فنی و راه روستایی و رییس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان بویراحمد در این بازدید حضور داشتند.