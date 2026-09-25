فناوری قابل قبول کارخانههای تولید قیر ایران
مدیرکل دفتر بودجه وزارت راه گفت: کارخانههای تولید قیر در ایران از نظر فناوری در سطح قابل قبولی قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،محمدرضا مومنی، مدیرکل دفتر بودجه وزارت راه و شهرسازی در همایش «ارزیابی نقش قیرهای اصلاحشده در ارتقای کیفیت رویههای آسفالتی» با اشاره به طرح تأمین قیر برای پروژههای عمرانی و مناطق محروم اظهار کرد: اجرای این طرح در شرایط دشوار اقتصادی میتواند بهعنوان اقدامی مؤثر در محرومیتزدایی و افزایش رضایت مردم مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به حجم اعتبارات هزینهشده در حوزه راه افزود: طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴، حدود ۲۲۵ هزار کیلومتر عملیات ساخت یا اجرای پروژههای مرتبط با راه انجام شده و حدود ۶۵ درصد اعتبارات نیز در حوزه وزارت راه و شهرسازی و برای ساخت و بهسازی راهها هزینه شده است.
مومنی ادامه داد: با وجود این حجم از سرمایهگذاری باید بررسی شود چرا همچنان بخش قابل توجهی از منابع صرف ترمیم و نگهداری راهها میشود و چگونه میتوان با افزایش دوام پروژهها، بهرهوری اعتبارات را ارتقا داد.
وی با اشاره به ظرفیت صنعت قیر کشور گفت: کارخانههای تولید قیر در ایران از نظر فناوری در سطح قابل قبولی قرار دارند و چند کارخانه نیز به سامانههای تولید قیر پلیمری و اصلاحشده مجهز شدهاند، اما میزان استفاده از این محصولات در پروژهها همچنان محدود است.
وی با اشاره به هزینه بالاتر قیرهای اصلاحشده پلیمری افزود: باید با همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و متخصصان این حوزه، راهکارهایی برای کاهش هزینه تولید و استفاده از این محصولات پیدا شود.
مومنی ادامه داد: استفاده از فناوریهای جدید، از جمله اصلاح قیر با مواد و افزودنیهای کمهزینهتر، میتواند مورد بررسی قرار گیرد؛ بهویژه اینکه برخی از این روشها امکان افزایش عمر و دوام روسازی را فراهم میکنند.
وی افزود: این همایش در چهار محور برگزار میشود که معرفی قیرهای اصلاحشده و مبانی انتخاب و تولید آنها، تولید و اجرای مخلوطهای آسفالتی حاوی قیرهای اصلاحشده، بررسی تجربههای اجرای پروژههای مرتبط در کشور و بررسی توانمندیهای صنعت داخلی در تولید قیرهای اصلاحشده از جمله این محورهاست.