آیین غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدای استان با حضور مسئولان و خانواده‌های معظم شهدا در سراسر استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، امروز از همه نسل‌ها به مهمانی لاله‌ها آمده بودند؛ لاله‌هایی که همه شهر‌ها را روشن کرده‌اند.

دفاع مقدس ملت همچنان ادامه دارد و شهدا در قلب ملت جای دارند.

فرمانده سپاه جوادالائمه (ع): رییس‌جمهور در سازمان ملل شجاعانه از ایران دفاع کرد

فرمانده سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی گفت: رییس جمهور در سازمان ملل با سخنرانی شجاعانه و قدرتمندانه مواضع جمهوری اسلامی ایران را در برابر جهانیان بیان کرد و از حقوق ملت دفاع کرد.

سردار حسین اکبری افزود: امروز انسجام، وحدت کلمه و حضور مردم در صحنه مهمترین خاکریز در برابر توطئه‌های دشمنان است و باید با تقویت این انسجام، مسیر خدمت و رفع مشکلات مردم را نیز هموار کنیم.