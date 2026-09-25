پخش زنده
امروز: -
آیین غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدای استان با حضور مسئولان و خانوادههای معظم شهدا در سراسر استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، امروز از همه نسلها به مهمانی لالهها آمده بودند؛ لالههایی که همه شهرها را روشن کردهاند.
دفاع مقدس ملت همچنان ادامه دارد و شهدا در قلب ملت جای دارند.
فرمانده سپاه جوادالائمه (ع): رییسجمهور در سازمان ملل شجاعانه از ایران دفاع کرد
فرمانده سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی گفت: رییس جمهور در سازمان ملل با سخنرانی شجاعانه و قدرتمندانه مواضع جمهوری اسلامی ایران را در برابر جهانیان بیان کرد و از حقوق ملت دفاع کرد.
سردار حسین اکبری افزود: امروز انسجام، وحدت کلمه و حضور مردم در صحنه مهمترین خاکریز در برابر توطئههای دشمنان است و باید با تقویت این انسجام، مسیر خدمت و رفع مشکلات مردم را نیز هموار کنیم.