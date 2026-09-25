

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از کسب دو مدال طلا و سه مدال نقره و عنوان قهرمانی در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، ملی پوشان کاراته کشورمان با استقبال مسئولین وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، آرش فرهادیان دستیار ویژه رئیس کمیته ملی المپیک، سعید نصرالهی و فاطمه پورزمانی نواب رئیس فدراسیون و جمعی از پیشکسوتان، مسئولین، مربیان و قهرمانان و خانواده‌ها از ساعت ۶ صبح امروز (۳مهر ۱۴۰۵) وارد تهران شدند.

علیرضا احسانی رئیس کمیته فنی، حسن سلطانی مدیر کل ورزش و جوانان استان قم، مازیار فرید خمامی سرپرست سازمان تیم‌های ملی، احمد صافی مدیر فنی تیم‌های ملی کاتا.

مدال آوران این دوره از مسابقات به شرح ذیل هستند:

مرتضی نعمتی- مدال طلا

محمود نعمتی- مدال طلا

علی اصغر آسیابری- مدال نقره

فاطمه زهرا سعیدآبادی- مدال نقره

کاتای تیمی بانوان (فاطمه صادقی، زینب السادات حسینی و سپیده امینی) – مدال نقره