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ملی پوشان کاراته ایران پس از کسب ۲ طلا و ۳ نقره و عنوان قهرمانی در بازیهای آسیایی ناگویا وارد تهران شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از کسب دو مدال طلا و سه مدال نقره و عنوان قهرمانی در بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، ملی پوشان کاراته کشورمان با استقبال مسئولین وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، آرش فرهادیان دستیار ویژه رئیس کمیته ملی المپیک، سعید نصرالهی و فاطمه پورزمانی نواب رئیس فدراسیون و جمعی از پیشکسوتان، مسئولین، مربیان و قهرمانان و خانوادهها از ساعت ۶ صبح امروز (۳مهر ۱۴۰۵) وارد تهران شدند.
علیرضا احسانی رئیس کمیته فنی، حسن سلطانی مدیر کل ورزش و جوانان استان قم، مازیار فرید خمامی سرپرست سازمان تیمهای ملی، احمد صافی مدیر فنی تیمهای ملی کاتا.
مدال آوران این دوره از مسابقات به شرح ذیل هستند:
مرتضی نعمتی- مدال طلا
محمود نعمتی- مدال طلا
علی اصغر آسیابری- مدال نقره
فاطمه زهرا سعیدآبادی- مدال نقره
کاتای تیمی بانوان (فاطمه صادقی، زینب السادات حسینی و سپیده امینی) – مدال نقره