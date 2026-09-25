خبرنگار صداوسیما به سراغ پدر و مادر شهید محمد وثوقی‌راد، خلبان شیروانی رفته است که در جریان حملات اسفند ۱۴۰۴ به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، امروز به سراغ پدر و مادر شهید محمد وثوقی‌راد، خلبان شیروانی که در جریان حملات اسفند ۱۴۰۴ به شهادت رسید و پیکرش بر دوش مردم قدرشناس شیروان تشییع و در زادگاهش به خاک سپرده شد رفتیم

اینجا شیروان است شهری که یکی از فرزندانش روزی رؤیای پرواز داشت و سرانجام در آسمان، نامش در شمار شهدای وطن ماندگار شد.

حالا خانواده مانده‌اند و قاب عکسی که هر روز، خاطرات محمد وثوقی‌راد را برایشان زنده می‌کند.