تصادف مرگبار در محور قدیم ساوه-همدان؛ ۶ کشته و ۲ مصدوم
برخورد دو خودرو در محور قدیم ساوه-همدان در سحرگاه امروز منجر به جانباختن ۶ نفر و مصدومیت ۲ نفر شد. حال یکی از مصدومان وخیم است.
دکتر حمید ابرهدری گفت: این حادثه حدود ساعت ۴:۳۰ بامداد امروز رخ داد و در پی آن ۶ نفر جان باختند و ۲ نفر نیز مصدوم شدند که حال یکی از مصدومان وخیم گزارش شده است.
وی افزود: در این حادثه علاوه بر نیروهای آتشنشانی و هلالاحمر، دو دستگاه آمبولانس اورژانس نیز برای امدادرسانی به محل اعزام شدند.
کارشناس پلیسراه علت تصادف را انحراف به چپ خودروی پژو نسبت به خودروی پراید اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، سه نفر از جانباختگان شامل راننده و سرنشینان خودروی پژو (خودروی مقصر) بودند. سه نفر دیگر از فوتشدگان به همراه دو مصدوم نیز از سرنشینان و راننده خودروی پراید بودند.