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نتایج تازهترین نظرسنجی بزرگ نشان میدهد که اگر امروز در این کشور انتخابات سراسری برگزار شود، مجلس معلق خواهد شد اما حزب کارگر احتمالاً همچنان بزرگترین حزب در پارلمان معلق بریتانیا خواهد بود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ این نظرسنجی همچنین نشان میدهد که حزب «اصلاح بریتانیا (Reform UK)» امکان دارد شانه به شانه با حزب محافظهکار باشد. اندی برنهام، رهبر حزب کارگر و کمی بیدنوک رهبر حزب محافظه کار، هر دو برای کنفرانسهای حزبی خود (به ترتیب هفته آینده و هفته بعد) آماده میشوند و امروز موسسه نظرسنجی «یو گوو» در یک نظرسنجی جدید، اخبار دلگرمکننده برای هر دوی آنان منتشر کرده است. نظرسنجی در آشکار کردن روندهای انتخاباتی بسیار خوب است، اما در پیشبینی نتایج انتخابات بسیار کمتر خوب است و سیاستمداران خردمند با آنها به عنوان یک وحی الهی رفتار نمیکنند. اما آنان همچنین نادیده گرفتن نظرسنجی را غیرممکن میدانند، به ویژه به این دلیل که چشماندازی را که احزاب در آن فعالیت میکنند، شکل میدهد. رهبری که انتظار دارد در انتخابات بعدی پیروز شود، متفاوت از رهبری که انتظار دارد در آن شکست بخورد، عمل میکند.
آیا برنهام در انتخاباتی که اکنون برگزار شود، پیروز خواهد شد؟ طبق آمار «یو گوو»، دقیقاً نه، اما حزب کارگر بزرگترین حزب خواهد بود. اگر فردا انتخابات برگزار میشد، حزب کارگر در مجلسی بدون اکثریت مطلق، اصطلاحا در «مجلس معلق» به بزرگترین حزب تبدیل میشد و طبق برآوردهای اصلی مدل ما، ۲۴۱ کرسی به دست میآورد.
چنین نتیجهای به معنای کاهش خالص ۱۷۰ کرسی برای حزب کارگر نسبت به انتخابات ۲۰۲۴ است، اما نسبت به پیشبینی در همین زمان در سال گذشته بهبود نشان میدهد؛ پیشبینیای که در آن زمان حاکی از کاهش کرسیهای این حزب به تنها ۱۴۴ کرسی بود و نشان میداد حزب «رفرم بریتانیا» فاصلهای اندک تا کسب اکثریت مطلق دارد.
حزب «رفرم بریتانیا» اکنون شانهبهشانه حزب محافظهکار پیش میرود؛ بهطوری که در پیشبینی ها، این دو حزب به ترتیب ۱۲۳ و ۱۳۰ کرسی در اختیار خواهند داشت.
پیشبینی اصلی نشان میدهد که لیبرال دموکراتها ۷۱ کرسی، حزب ملی اسکاتلند (SNP) چهل کرسی، حزب پلاید کامری در ولز، ۱۵ کرسی و حزب سبزها ۹ کرسی کسب خواهند کرد.
سرنوشت ۳۷ درصد از حوزههای انتخابیه با اختلاف پنج درصد یا کمتر تعیین میشود؛ این رقم برای کرسیهایی که پیشبینی میشود حزب اصلاح بریتانیا برنده آنها باشد، به ۶۷ درصد میرسد.
این نتیجهای عالی برای حزب کارگر نیست، اما وضعیت این حزب تحت رهبری اندی برنهام رهبر حزب حاکم کارگر و نخست وزیر انگلیس، بسیار بهتر از دوران رهبری کایر استارمر، نخست وزیر پیشین از همین حزب است.
گزارش «یو گوو» نشان میدهد که کمی بیدنوک رهبر حزب محافظه کار، هیچ احتمالی برای تشکیل دولت ندارد. با این حال، او ممکن است حتی بیش از برنهام از این اعداد خشنود باشد. یک سال پیش، نظرسنجیها حاکی از آن بود که «نایجل فاراژ»، رهبر حزب «اصلاح بریتانیا» در مسیر تبدیل شدن به نخستوزیر بعدی قرار دارد و صحبتهای جدی درباره احتمال تحتالشعاع قرار گرفتن کامل حزب محافظهکار از سوی حزب «رفرم بریتانیا» مطرح بود. اما اوضاع تغییر کرده است. ارقام امروز نشان میدهد که محافظهکاران با اختلافی اندک از حزب «رفرم بریتانیا» پیشاند. مهمتر اینکه، این نظرسنجی تأیید میکند که امیدهای «فاراژ» برای تشکیل دولت دستکم در حال حاضر رو به افول است.
موسسه «یو گوو»، برای این نظرسنجی، بین ۲۳ اوت تا ۱۸ سپتامبر، از حدود ۱۷ هزار نفر نظرسنجی کرد.