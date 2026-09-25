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مدیرجهاد کشاورزی بروجرد از پیشبینی برداشت پنج هزار تن گردو در سالجاری از باغ های این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛عزت اله نباتی گفت: سه هزار و ۵۰ هکتار از باغ های این شهرستان به کشت گردو اختصاص دارد و پیشبینی میشود امسال پنج هزار تن گردو از این باغ ها برداشت شود.
مدیر جهاد کشاورزی بروجرد با اشاره به جایگاه این شهرستان در تولید گردو بیان کرد: بروجرد از نظر سطح زیرکشت و تولید گردو، رتبه دوم لرستان را به خود اختصاص داده است.
نباتی عنوان کرد: کیفیت مطلوب گردوی تولیدی بروجرد، این محصول را به یکی از محصولات مهم باغبانی این شهرستان و از ظرفیتهای اقتصادی بخش کشاورزی منطقه تبدیل کرده است.
وی همچنین با اشاره به ضرورت برداشت بهموقع گردو گفت: برای کاهش میزان تیرگی مغز گردو و جدا شدن بهتر پوست سبز، لازم است محصول در زمان مناسب برداشت شود.