به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛عزت اله نباتی گفت: سه هزار و ۵۰ هکتار از باغ های این شهرستان به کشت گردو اختصاص دارد و پیش‌بینی می‌شود امسال پنج هزار تن گردو از این باغ ها برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد با اشاره به جایگاه این شهرستان در تولید گردو بیان کرد: بروجرد از نظر سطح زیرکشت و تولید گردو، رتبه دوم لرستان را به خود اختصاص داده است.

نباتی عنوان کرد: کیفیت مطلوب گردوی تولیدی بروجرد، این محصول را به یکی از محصولات مهم باغبانی این شهرستان و از ظرفیت‌های اقتصادی بخش کشاورزی منطقه تبدیل کرده است.

وی همچنین با اشاره به ضرورت برداشت به‌موقع گردو گفت: برای کاهش میزان تیرگی مغز گردو و جدا شدن بهتر پوست سبز، لازم است محصول در زمان مناسب برداشت شود.