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وزیر آموزش و پرورش در پیامی از مواضع روشنگرانه و شجاعانه رئیس جمهور و اهتمام وی در بازتاب مظلومیت دانشآموزان و معلمان شهید میناب و لامرد قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ متن پیام قدردانی علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش از مواضع روشنگرانه و شجاعانه رئیس جمهور و اهتمام وی در بازتاب مظلومیت دانشآموزان و معلمان شهید میناب و لامردبه این شرح است:
باسمه تعالی
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
رئیسجمهور محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
سخنان عزتمندانه و مواضع صریح و شجاعانه حضرتعالی در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در رساندن صدای مظلومیت دانشآموزان شهید مدرسه «شجره طیبه» میناب و دانشآموزان شهید لامرد به گوش جهانیان و به تصویر کشیدن رهبر شهید و دیگر شهدای والامقام، جلوهای ماندگار از دفاع از حقیقت، کرامت انسانی و حفظ حرمت و جایگاه مدرسه و کودکان مظلوم و بیگناه بود.
آنچه بر این حضور تاریخی، جلوهای مضاعف بخشید، به تصویر کشیدن مظلومیت دانشآموزانی بود که در پناه مدرسه، آماج حمله دشمنان و جنایات آنان قرار گرفتند؛ کودکانی که میبایست آیندهسازان این سرزمین باشند و کلاس درس، مأمن علم و زندگی آنان باشد، نه صحنهای برای خشونت و جنایت جنگی آمریکای جنایتکار قرار گیرد.
جامعه بزرگ فرهنگیان و دانشآموزان ایران اسلامی، این اقدام شجاعانه و مسئولانه جنابعالی را نه صرفاً بازگویی یک واقعه تلخ، که دفاع از قداست مدرسه، پاسداشت مقام دانشآموز و معلم و صیانت از حق مسلم کودکان برای برخورداری از امنیت، آموزش و آیندهای روشن میداند.
بیتردید، هنگامی که حقیقت با زبان عزت و در برابر افکار عمومی جهان بیان میشود، مرزهای جغرافیایی را درمینوردد و وجدانهای بیدار را به داوری فرامیخواند.
بدینوسیله، از مواضع روشنگرانه و شجاعانه جنابعالی و اهتمام ویژهتان در بازتاب مظلومیت دانشآموزان و معلمان شهید میناب و لامرد و دیگر کودکان و نوجوانان بیگناه قربانی، صمیمانه قدردانی میکنم و این اقدام ارزشمند را موجب قوت قلب خانوادههای معظم شهدا، فرهنگیان و دانشآموزان و مایه مباهات جامعه تعلیم و تربیت کشور میدانم.