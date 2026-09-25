مدیرعامل مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان از واریز یک‌هزار و ۹۶ میلیارد و ۴۴۱ میلیون ریال به حساب اعضای مؤسسه از خرداد تا مرداد ۱۴۰۵ خبر داد وگفت: سود سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ نیز پس از برگزاری مجامع شرکت‌ها و مجمع سالانه مؤسسه، به حساب اعضا و فرهنگیانی که در طول این سال مالی بازنشسته شده‌اند، واریز می‌شود.

واریز یک‌هزار و ۹۶ میلیارد ریال به حساب اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان

واریز یک‌هزار و ۹۶ میلیارد ریال به حساب اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی صادقی اظهار داشت: این مبلغ پس از دریافت اطلاعات اعضا و تکمیل فرآیند محاسبه، به حساب ۶۱۶۴ نفر از فرهنگیان عضو موسسه واریز شده است.

مدیرعامل موسسه تصریح کرد: واریزی اعضا همواره در سریع‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود و تلاش ما این است که هیچ فرهنگی بازنشسته‌ای بیش از یک ماه برای دریافت پول خود منتظر نماند. این تعهد، بخشی از سیاست موسسه برای افزایش رضایت اعضا و تقویت اعتماد فرهنگیان نسبت به عملکرد صندوق است.

صادقی همچنین یادآور شد که اعضای مشمول می‌توانند از طریق حساب‌های خود در بانک‌های سرمایه و ملی، از واریز مبلغ اطلاع پیدا کرده و در صورت نیاز، وضعیت عضویت و سوابق مالی خود را از طریق سامانه‌های الکترونیکی موسسه یا نمایندگی‌های استانی پیگیری کنند.

وی در خصوص جزئیات این واریزی‌ها افزود: حدود ۴۷۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال مربوط به فرهنگیان بازنشسته خرداد بوده که در تاریخ ۱۰ مرداد به حساب ۱۸۴۷ نفر واریز شده و قریب به ۳۵۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال نیز در ۱۵ شهریور به حساب ۳۲۳۰ نفر از بازنشستگان تیر واریز شد.

صادقی تصریح کرد: حدود ۲۶۱ میلیارد ریال برای تعداد ۱۰۸۷ نفر از فرهنگیان بازنشسته مرداد ۱۴۰۵ در هفته پایانی شهریور واریز شده است.

مدیر عامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، تاکید کرد: موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان یک نهاد سرمایه‌گذاری مختص فرهنگیان است و همه خدمات و منافع آن صرفاً برای اعضا ارائه می‌شود؛ بنابراین از فرهنگیان عزیز دعوت می‌کنم برای استفاده از خدمات مالی، رفاهی و سرمایه‌گذاری این مجموعه، نسبت به عضویت و افزایش حق عضویت در صندوق اقدام کنند تا از مزایای آن بهره‌مند شوند.