



به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد ، افزایش حق بیمه در دریای سرخ، مانع جدیدی در مسیر راهبرد عربستان برای ایجاد مسیر جایگزین صادرات نفت ایجاد کرده است.

این خبرگزاری همچنین به نقل از منابع و با استناد به تصاویر ماهوارهای و دادههای کشتیرانی گزارش داد که عملیات بارگیری نفت در بندر اصلی ینبع همچنان از سر گرفته نشده است.چهار منبع به رویترز گفتند: حق بیمه خطرات جنگی نفتکشهای مرتبط با بنادر عربستان در جنوب ینبع میتواند به ۷ درصد ارزش کشتی افزایش یابد.

رئیس شرکت «هایدمار ماریتایم» نیز به رویترز گفت: هزینه بیمه خطرات جنگی برای یک سفر از ینبع میتواند به حدود ۳ میلیون دلار برسد و این هزینه برای سفر از بنادر جنوبی عربستان یا عبور از تنگه هرمز ممکن است به حدود ۷ میلیون دلار افزایش یابد.