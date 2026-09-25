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تیم کایاک دو نفره ۵۰۰ متر مردان ایران با ترکیب علی آقامیرزایی و پیمان قویدل در بازیهای آسیایی ناگویا صاحب نشان برنز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فینال رقابتهای کایاک دو نفره ۵۰۰ متر مردان در بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، در پیست قایقرانی دریاچه مییوشی برگزار شد.
تیم دو نفره ایران متشکل از علی آقامیرزایی و پیمان قویدل در رقابتی بسیار نزدیک و نفسگیر موفق شدند با ثبت زمان یک دقیقه و ۳۲ ثانیه و ۸۶۹ صدم ثانیه از خط پایان عبور کرده و ضمن ایستادن بر سکوی سوم، مدال برنز این دوره از مسابقات را به گردن بیاویزند. فاصله زمانی قایق ایران با تیم قهرمان تنها یک ثانیه و ۱۰ صدم ثانیه بود.
در این رقابت، قایق دو نفره کره جنوبی با زمان یک دقیقه و ۳۱ ثانیه و ۸۵۹ صدم ثانیه زودتر از سایرین به خط پایان رسید و مدال طلا را از آن خود کرد.
قایقرانان کشور میزبان یعنی ژاپن نیز با ثبت زمان یک دقیقه و ۳۲ ثانیه و ۱۷۶ صدم ثانیه نایبقهرمان شدند و مدال نقره را کسب کردند.
همچنین تیمهای قزاقستان، چینتایپه، سنگاپور، ازبکستان، قرقیزستان و ویتنام به ترتیب در ردههای چهارم تا نهم این فینال قرار گرفتند.