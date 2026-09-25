به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، جهانشیر افراخته، رئیس بنیاد شهید شهرستان لنده گفت: مادر شهید امانی خردمندنژاد، پس از گذراندن دوران بیماری در بیمارستان دهدشت، دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

شهید خردمند نژاد متولد ۴ اردیبهشت ۱۳۳۸ بود، که در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۶۲ در جبهه‌های دفاع مقدس در منطقه شرهانی به درجه شهادت رسید.

خدارحم ارتشی مشاور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و نماینده جامعه ایثارگری شهرستان لنده طی پیامی در گذشت مادر شهید امانی خردمندنژاد را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت بانوی مؤمنه و صبور، کربلایی نشمل دوستی کتج، مادر بزرگوار شهید امانی خردمند نژاد را تسلیت عرض می‌نماییم.

مادران شهدا، بزرگ‌مردانی را در دامان خویش پرورش دادند که با نثار جان خود، عزت و سربلندی این سرزمین را رقم زدند؛ و بی‌تردید نام و یاد این مادران صبور، در کنار نام فرزندان شهیدشان، برای همیشه ماندگار خواهد بود.

فقدان این مادر گرانقدر، اگرچه برای خانواده و جامعه ایثارگری اندوهی بزرگ است، اما چه سعادتی بالاتر از آنکه این بانوی مؤمنه پس از سال‌ها فراق، به فرزند شهیدش پیوست.

این ضایعه جانسوز را به خانواده محترم شهید، بستگان و عموم مردم شریف و جامعه معزز ایثارگری شهرستان لنده تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مادر شهیده‌پرور، رحمت واسعه الهی و همنشینی با فرزند شهیدش و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

خدارحم ارتشی

مشاور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان