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استاندار کرمانشاه تأکید بر جایگاه بیبدیل شاهنامه در حفظ هویت و خودآگاهی ملی ایرانیان گفت: شاهنامه صرفاً یک منظومه حماسی نیست، بلکه ستون فقرات هویت فرهنگی ایران و منشور خردورزی، آزادگی، اخلاق و همبستگی ایرانیان است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه ،دکتر منوچهر حبیبی روز پنجشنبه در آیین پایانی دوره تربیت مربی، شاهنامهخوانی و شاهنامهپژوهی که با حضور جمعی از استادان ملی، پژوهشگران، ادیبان و مربیان شاهنامهخوانی در تالار انتظار کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به جایگاه شاهنامه در فرهنگ و هویت ایرانی، اظهار کرد: شاهنامه برای ما ایرانیان صرفاً یک منظومه حماسی یا روایتی کهن در دل تاریخ نیست، بلکه شناسنامه هویتی و منشور خردورزی، آزادگی، اخلاق، دادخواهی و همبستگی ایرانیان است. وی با اشاره به مفاخر فرهنگ و هنر کشور از جمله دکتر میرجلالالدین کزازی، دکتر قطبالدین صادقی و دکتر عبدالمجید ضیایی، افزود: سخن گفتن از شاهنامه در محضر این بزرگان، مصداق آشکار زیره به کرمان بردن است و من در این مراسم نه در قامت یک پژوهشگر ادبی، بلکه به عنوان شیفته و خادم کوچک فرهنگ و هویت این سرزمین سخن میگویم. استاندار کرمانشاه با بیان اینکه شاهنامه راز ماندگاری حماسی ایران و جانمایه زبان و ادب فارسی در فراز و نشیب روزگاران بوده است، تصریح کرد: اگر فرهنگ و خودآگاهی یک ملت را جانمایه حیات جمعی بدانیم، بیتردید شاهنامه ستون فقرات و پیونددهنده هویت ملی ایرانیان است. وی ادامه داد: میزبانی آیین پایانی دوره عالی تربیت مربی شاهنامهخوانی در کرمانشاه و زاگرس، پیوندی کاملاً معنادار دارد؛ چرا که کرمانشاه و زاگرس همواره دژ استوار پاسداری از کیان ایران و سرزمین پیوند اسطوره، دلاوری، مهر، فتوت، ایثار و رشادت بودهاند. دکتر حبیبی با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی کرمانشاه، گفت: پژواک نام بیستون و طاقبستان و نغمههای حماسی این دیار، قرنهاست که با برگبرگ شاهنامه همآوایی میکند و این سرزمین از دیرباز یکی از کانونهای مهم فرهنگ و تمدن ایران بوده است. وی با تأکید بر ضرورت توجه به فرهنگ و هویت ملی در شرایط امروز جامعه، اظهار کرد: جامعه امروز ما بیش از هر زمان دیگری به پیام و خرد شاهنامه نیازمند است؛ در روزگاری که جهان با بحران گسست نسلی و بیگانگی با خویشتن روبهروست، راه تحکیم سرمایه اجتماعی و بالندگی نسل جوان، بازگشت آگاهانه به سرچشمههای زلال فرهنگ و ریشههای هویتی است. استاندار کرمانشاه، مربیان شاهنامهخوانی را معماران امید، دادگری، خودباوری و غیرت ملی در میان نسل جوان دانست و افزود: شما تنها قصهگوی گذشته نیستید، بلکه به فرزندان این سرزمین میآموزید که در برابر ناامیدی و دشواریها چگونه با چراغ خرد و داد، سربلند و مقاوم بایستند. دکتر حبیبی تأکید کرد: در مدیریت استان نیز باور قطعی داریم که دستیابی به توسعه پایدار و همهجانبه، بدون اتکا به سرمایه فرهنگی و اعتلای هویت ملی امکانپذیر نیست. آبادانی و پیشرفت زمانی پایدار و پربرکت خواهد بود که با غنای فکری و نشاط روحی جامعه گره بخورد و در این مسیر خود را نیازمند رهنمود و همراهی اهل اندیشه و هنر میدانیم. دکتر حبیبی در ادامه با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای ایجاد پردیس مفاخر کرمانشاه، اظهار کرد: این موضوع را با حمایت سازمان برنامه و بودجه دنبال خواهیم کرد و دستور دادهام شهرداری زمین مناسبی را در بهترین نقطه شهر کرمانشاه برای این مجموعه اختصاص دهد تا پردیس مفاخر کرمانشاه ایجاد شود. وی افزود: همچنین مدرسه کزازی با سابقه بیش از یکصد سال را احیا خواهیم کرد تا زمینهای فراهم شود که مردم، نسل جوان و علاقهمندان بیش از پیش با فرهنگ کهن و تمدن غنی استان کرمانشاه آشنا شوند. استاندار کرمانشاه با قدردانی از نگاه معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به فرهنگ فارسی، شاهنامه و فعالیتهای فرهنگی، گفت: قرار بود در این آیین از حضور ایشان بهرهمند شویم، اما به دلیل تراکم برنامهها این امکان فراهم نشد و امیدواریم در آینده از حضور و ظرفیتهای ایشان در استان بهره بیشتری ببریم. دکتر حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای داستانی و شخصیتهای زن در شاهنامه، اظهار کرد: شاهنامه تنها روایت جنگها و پهلوانیها نیست، بلکه سرشار از داستانهای عاشقانه، زایش قهرمانان و اسطورههای ایرانی و شخصیتهایی است که هر یک جلوهای از فرهنگ و اخلاق ایرانی را به نمایش میگذارند.