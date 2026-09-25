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مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه از کشف یک غار جدید در روستای سفیدآب بخش باینگان خبر داد و گفت: این کشف ، جلوهای دیگر از ظرفیتهای ارزشمند طبیعی و زمینشناختی منطقه باینگان را نمایان کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه ،سعید دزفولینژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه، اظهار کرد: در جریان بازدید میدانی از منطقه حفاظتشده بوزین و مرخیل و مناطق پیرامونی، یک غار جدید در روستای سفیدآب بخش باینگان شناسایی شد. وی افزود: این بازدید پس از برگزاری نشست با بخشدار باینگان انجام شد و در جریان بررسیهای میدانی، ظرفیتهای طبیعی و زمینشناختی منطقه مورد توجه قرار گرفت که در نهایت به شناسایی این غار جدید منجر شد.
سعید دزفولینژاد با اشاره به همزمانی این کشف با دوم مهرماه، روز ملی غار، گفت: غارها بخشی ارزشمند از میراث طبیعی و زمینشناختی هر منطقه محسوب میشوند و شناسایی آنها میتواند زمینه را برای انجام مطالعات تخصصی و شناخت بهتر ظرفیتهای طبیعی فراهم کند.
مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه ادامه داد: باینگان از مناطق برخوردار از تنوع زیستی، چشماندازهای طبیعی و پدیدههای زمینشناختی ارزشمند است و کشف این غار، ظرفیت دیگری از داشتههای طبیعی این منطقه را آشکار کرده است. وی تصریح کرد: برای شناخت دقیقتر ویژگیها و ارزشهای این غار، بررسیها و مطالعات کارشناسی و میدانی بیشتری مورد نیاز است تا ابعاد زمینشناختی، زیستی و حفاظتی آن به صورت دقیق مشخص شود.
دزفولینژاد همچنین از اهتمام و پیگیریهای بخشدار باینگان در روند این بازدید و شناسایی غار جدید قدردانی کرد و گفت: حفاظت از چنین پدیدههای طبیعی در کنار شناسایی و معرفی ظرفیتهای آنها، باید با رویکردی علمی و مبتنی بر اصول حفاظت از محیط زیست دنبال شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: شناسایی این غار میتواند برگ تازهای از ظرفیتهای طبیعی باینگان باشد و در صورت تأیید کارشناسی و فراهم بودن الزامات حفاظتی، زمینه توجه بیشتر به ظرفیتهای گردشگری طبیعتمحور و علمی منطقه را فراهم کند.