نمایندگان ایران در ششمین روز بیستمین دوره بازی‌های آسیایی در ناگویای ژاپن، یک نشان نقره و ۳ برنز کسب کردند.

ناگویا ۲۰۲۶، یک نقره و سه برنز کاروان ایران در روز ششم

ناگویا ۲۰۲۶، یک نقره و سه برنز کاروان ایران در روز ششم

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز ششم از بازی‌های آسیایی ناگویا و ادامه پیگیری مسابقات رشته‌های مختلف در بیستمین دوره از این رویداد، امروز (جمعه - ۳ مهر) نمایندگان ایران در رشته‌های قایقرانی آب‌های آرام، موج‌سواری، ژیمناستیک هنری، تیراندازی، کبدی، دوومیدانی، تنیس روی میز، بوکس، شنا و بسکتبال سه نفره با حریفان خود به رقابت پرداختند.



تیم های ملی کبدی بانوان و مردان ایران فینالیست شدند

دو تیم ملی کبدی بانوان ایران و چین تایپه در مرحله نیمه نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، امروز در ورزشگاه توکای سیتیزن ناگویا به مصاف هم رفت و در نهایت با نتیجه ۲۳ بر ۱۹ به برتری رسید و جواز حضور در فینال بازی‌ها را به دست آورد.

تیم ملی کبدی بانوان ایران در بازی فینال به مصاف تیم هند می رود.



تیم ملی کبدی مردان ایران هم در مرحله نیمه نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا امروز در ورزشگاه توکای سیتیزن شهر ناگویا به مصاف تیم ملی چین تایپه رفت و در پایان با نتیجه ۵۹ بر ۲۱ چین تایپه را شکست داد و جواز حضور در فینال مسابقات را کسب کرد

ملی‌پوشان کشورمان در فینال بازی‌ها به مصاف رقیب سنتی خودشان هند می روند.

هدایت تیم ملی کبدی مردان برعهده نواب تازه قلعه است‌.





زهرا زارعی در دوی ۴۰۰ متر فینالیست شد

مرحله مقدماتی رقابت‌های دو ۴۰۰ متر بازی‌های آسیایی برگزار شد و زهرا زارعی نماینده ایران در این رقابت‌ها با حریفانش به رقابت پرداخت.

زارعی در گروه سوم این مرحله با ثبت زمان ۵۲:۰۰ ثانیه به مقام نخست رسید و راهی فینال شد.

فینال دو ۴۰۰ متر شنبه برگزار می شود.

مهدی الفتی صاحب نشان نقره شد

مهدی الفتی در فینال پرش خرک بازی‌های آسیایی با اجرای دو پرش، نمره‌های ۱۵.۱ و ۱۳.۹۶۶ را به دست آورد و با میانگین ۱۴.۵۳۳، تنها با اختلاف ۶۶ هزارم امتیاز نسبت به نفر نخست، به مدال نقره دست یافت.

کارلوس یولو، قهرمان المپیک پاریس، با اختلافی اندک مدال طلای این رقابت‌ها را کسب کرد.

پیش از این نیز آرمان خدایی در فینال خرک حلقه موفق به کسب مدال نقره شده بود تا ژیمناستیک ایران در بازی‌های آسیایی دو مدال نقره به دست آورده باشد.

تپانچه میکس ایران برنز گرفت

در ششمین روز از بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶، تپانچه میکس کشورمان با ترکیب وحید گلخندان و هانیه رستمیان با کسب ۵۸۴ امتیاز در جایگاه دوم مرحله مقدماتی قرار گرفت و راهی فینال شد.

در فینال این رقابت‌ها تیم ایران پس از هند و کره جنوبی در جایگاه سوم ایستاد و صاحب مدال برنز شد. مدال تپانچه میکس نخستین مدال تیراندازی در این دوره از رقابت‌ها است. هدایت تیم ملی تپانچه کشورمان را مریم سلطانی بر عهده دارد.

تیم تپانچه میکس هند در دور مقدماتی با ثبت ۵۸۷ امتیاز رکورد جهان را ارتقا داد. تیم میکس ایران نیز رکورد میکس تپانچه کشورمان در رقابت‌های بین‌المللی را یک نمره افزایش داد.

صعود برادران عالمیان به مرحله یک چهارم نهایی

تیم دوبل برادران عالمیان با پیروزی برابر هنگ کنگ به مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌ها صعود کردند.

مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های دوبل بازی‌های آسیایی بعدازظهر امروز (جمعه سوم مهر) در سالن اسکای تویوتای شهر ناگویا پیگیری شد که طی آن براداران نوشاد و نیما عالمیان به مصاف بالدوین و، چون تینگ از هنگ کنگ رفتند و به برتری ۳ بر یک رسیدند.

در این بازی تیم دوبل کشورمان دو گیم ابتدایی را ۱۱ بر ۸ و ۱۱ بر ۶ از حریف بردند، اما در گیم سوم با اختلاف نزدیک ۹ به ۱۱ بازنده شد تا شرایط مسابقه حساس و مهیج پیگیری شود. در ست چهارم هر چند دو تیم نزدیک پیش رفتند و تا امتیاز ۹ هم برابر شدند، اما در نهایت ملی پوشان کشورمان ۱۱ بر ۹ حریف را شکست دادند و راهی مرحله یک چهارم نهایی شدند.

تیم دو نفره برادران عالمیان برای تکرار مدال تاریخی دوره گذشته خود به مصاف تیم چین می رود.

تیم کایاک دو نفره مردان ایران صاحب مدال برنز شد

تیم کایاک دو نفره ۵۰۰ متر مردان ایران با ترکیب علی آقامیرزایی و پیمان قویدل در جریان بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن ۲۰۲۶، با ایستادن در جایگاه سوم به مدال برنز دست یافت.

فینال رقابت‌های کایاک دو نفره ۵۰۰ متر مردان در جریان بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن ۲۰۲۶، در پیست قایقرانی دریاچه می‌یوشی برگزار شد.

تیم دو نفره ایران متشکل از علی آقامیرزایی و پیمان قویدل در رقابتی بسیار نزدیک و نفس‌گیر موفق شدند با ثبت زمان یک دقیقه و ۳۲ ثانیه و ۸۶۹ صدم ثانیه از خط پایان عبور کرده و ضمن ایستادن بر سکوی سوم، مدال برنز این دوره از مسابقات را به گردن بیاویزند. فاصله زمانی قایق ایران با تیم قهرمان تنها یک ثانیه و ۱۰ صدم ثانیه بود.

در این رقابت، قایق دو نفره کره جنوبی با زمان یک دقیقه و ۳۱ ثانیه و ۸۵۹ صدم ثانیه زودتر از سایرین به خط پایان رسید و مدال طلا را از آن خود کرد. قایقرانان کشور میزبان یعنی ژاپن نیز با ثبت زمان یک دقیقه و ۳۲ ثانیه و ۱۷۶ صدم ثانیه نایب‌قهرمان شدند و مدال نقره را کسب کردند.

همچنین تیم‌های قزاقستان، چین‌تایپه، سنگاپور، ازبکستان، قرقیزستان و ویتنام به ترتیب در رده‌های چهارم تا نهم این فینال قرار گرفتند.









۳ فینال، ۶ رکورد ملی؛ ناگویا با ۱ ششمی و ۲ هفتمی برای فرزندان شنای ایران غرور‌آفرین شد

‎ امیر مطاعی که در مرحله مقدماتی با ثبت زمان ۲۷.۲۸ ثانیه رکورد ملی این ماده را ۴۶ صدم ثانیه بهبود داده و به عنوان چهارمین شناگر برتر راهی فینال شده بود، در فینال از خط شش به آب زد و با زمان ۲۷.۴۶ ثانیه و کسب عنوان ششمی به کار خود پایان داد.

با پایان رقابت امیر مطاعی، پرونده شنای ایران در این دوره از بازی‌های آسیایی با سه حضور در فینال، یک مقام ششمی، دو مقام هفتمی و شش رکورد ملی بسته شد.

در بخش انفرادی، هومر عباسی در فینال ۵۰ متر کرال پشت با زمان ۲۵.۲۳ ثانیه در جایگاه هفتم قرار گرفت. عباسی در جریان این دوره از مسابقات دو بار رکورد ملی این ماده را جابه‌جا کرد.

امیر مطاعی نیز پیش از حضور در فینال ۵۰ متر قورباغه، در فینال ۱۰۰ متر قورباغه با زمان ۱:۰۰.۵۷ در جایگاه هفتم قرار گرفت و در این ماده دو بار رکورد ملی را شکست.

تیم ایران در ماده ۴ در ۱۰۰ متر مختلط نیز با ترکیب هومر عباسی در کرال پشت، امیر مطاعی در قورباغه، محمد قاسمی در پروانه و سامیار عبدلی در کرال سینه، در مرحله مقدماتی با ثبت زمان ۳:۴۳.۲۰ رکورد ملی این ماده را بهبود داد.

در مجموع، شش رکورد ملی در جریان رقابت‌های شنای ایران در آیچی–ناگویا به ثبت رسید؛ هومر عباسی دو بار در ۵۰ متر کرال پشت، امیر مطاعی دو بار در ۱۰۰ متر قورباغه و یک بار در ۵۰ متر قورباغه رکوردشکنی کردند و تیم ۴ در ۱۰۰ متر مختلط نیز یک رکورد ملی به ثبت رساند.

شنای ایران در این دوره از بازی‌های آسیایی، پس از ۱۶ سال بار دیگر حضور در فینال‌های انفرادی را تجربه کرد و با سه حضور در فینال، دو مقام هفتمی، یک مقام ششمی و شش رکورد ملی با عملکردی خوب و امیدوارکننده به کار خود در ناگویا پایان داد.





برتری بوکسور سنگین وزن ایران/ اسماعیلی به یک‌چهارم رسید

در سنگین وزن رقابت‌های بوکس بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، امیر اسماعیلی بوکسور ۲۰ ساله ایران در گام نخست با برتری مقابل جو تائه یونگ از کره‌جنوبی راهی یک‌چهارم شد. اسماعیلی در یک‌چهارم‌نهایی با نماینده چین مصاف می‌دهد و در صورت کسب برتری، ضمن راهیابی به نیمه‌نهایی، مدال برنز خود را قطعی می‌کند.



نماینده ایران در فینال کانو یک نفره ۵۰۰ متر ششم شد

محمد نبی رضایی در فینال کانو یک‌نفره ۵۰۰ متر به جایگاه ششم دست یافت. او این جایگاه را با ثبت زمان یک دقیقه و ۵۱ ثانیه و ۸۶۷ صدم ثانیه به دست آورد.



قطر حریف تیم ملی هندبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی شد



تیم ملی هندبال قطر(قهرمان دوره قبلی) با برتری مقابل ژاپن در آخرین دیدار مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ناگویا، صدرنشین گروه A لقب گرفت و باید در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف تیم ملی هندبال ایران برود.



دیدار ایران - قطر فردا (شنبه ۴ مهر) و از ساعت ۱۰:۳۰ صبح به وقت تهران برگزار می شود.





تیم ملی بسکتبال سه نفره این صاحب نشان برنز شد

تیم ملی بسکتبال سه‌نفره مردان ایران در دیدار رده‌بندی بازی‌های آسیایی ناگویا مقابل فیلیپین با نتیجه ۲۱ بر ۱۰ به برتری رسید و با کسب مدال برنز، در جایگاه سوم این رقابت‌ها قرار گرفت.

ملی‌پوشان سه‌نفره ایران پس از سه پیروزی در مرحله گروهی و برتری ۲۱ بر ۳ مقابل ژاپن در مرحله یک‌چهارم نهایی، در نیمه‌نهایی برابر قطر به میدان رفتند و با نتیجه ۱۴ بر ۱۱ شکست خوردند تا راهی دیدار رده‌بندی شوند.

ایران مرحله گروهی را با سه پیروزی برابر چین، هنگ‌کنگ و مالزی به پایان رساند و به عنوان صدرنشین گروه مستقیماً راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد.

بازیکنان تیم ایران محمدمهدی حیدری، صارم جعفری، بصیر مومنی و سیدمحمد غفاری بودند که با هدایت محمد سیستانی در این مسابقات حضور داشتند.

تفتیان از صعود به فینال بازماند

حسن تفتیان، ملی‌پوش دوومیدانی ایران، از صعود به فینال دوی ۱۰۰ متر مردان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا بازماند.

تفتیان امروز (جمعه) در مرحله نیمه‌نهایی این ماده با ثبت زمان ۱۰.۳۳ ثانیه در جایگاه چهارم گروه خود قرار گرفت و نتوانست جواز حضور در فینال را به دست آورد.

نفر اول این گروه از تایلند بود که با ۹.۹۱ ثانیه رکورد بازی‌های آسیایی را جابه جا کرد.

نماینده ایران پیش از این در مرحله مقدماتی دوی ۱۰۰ متر با زمان ۱۰.۴۶ ثانیه در رتبه سوم گروه خود قرار گرفته و به مرحله نیمه‌نهایی صعود کرده بود.

با این نتیجه، پرونده تفتیان در رقابت‌های دوی ۱۰۰ متر بازی‌های آسیایی بسته شد.

کانو دو نفره بانوان ایران در جایگاه هفتم آسیا قرار گرفت

تیم ملی کانو دو نفره ۵۰۰ متر بانوان ایران متشکل از هدیه خیرآبادی و مائده شورگشتی، در جریان بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن ۲۰۲۶ به مقام هفتم دست یافت.

رقابت‌های فینال کانو دو نفره ۵۰۰ متر بانوان در جریان بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن ۲۰۲۶، در پیست دریاچه می‌یوشی برگزار شد.

تیم دو نفره ایران با ترکیب هدیه خیرآبادی و مائده شورگشتی به مصاف برترین‌های آسیا رفت و در پایان با ثبت زمان ۲ دقیقه و ۴ ثانیه و ۵۹۸ صدم ثانیه و با اختلاف ۹ ثانیه و ۸۹۸ صدم ثانیه نسبت به قایق صدرنشین، در جایگاه هفتم قرار گرفت.

در این رقابت نفس‌گیر، قایق دو نفره چین با ثبت زمان یک دقیقه و ۵۴ ثانیه و ۷۰۰ صدم ثانیه به مقام قهرمانی و مدال طلا رسید. نمایندگان ازبکستان با زمان یک دقیقه و ۵۶ ثانیه و ۴۱۹ صدم ثانیه عنوان نایب‌قهرمانی و نشان نقره را از آن خود کردند و قایقرانان ویتنام نیز با زمان یک دقیقه و ۵۷ ثانیه و ۲۵۵ صدم ثانیه موفق به کسب مدال برنز شدند.

همچنین تیم‌های قزاقستان، تایلند و ژاپن به ترتیب عناوین چهارم تا ششم را کسب کردند و قایق‌های اندونزی و کره شمالی نیز پس از نماینده کشورمان در رده‌های هشتم و نهم ایستادند.

شکست تیم دونفره تنیس روی میز مردان ایران مقابل قزاقستان

تیم دوبل تنیس روی میز مردان ایران با شکست برابر قزاقستان نتوانست به مرحله یک هشتم نهایی این رشته در بازی‌های آسیایی صعود کند.

مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های دوبل تنیس روی میز در سالن اسکای تویوتا شهر ناگویا پیگیری شد که طی آن تیم دوبل ایران به مصاف قزاقستان رفت و ۳ بر یک شکست خورد.

در این دیدار تیم ایران متشکل از بنیامین فرجی و آرین غفاری برابر گراسیمنکف و آلن از قزاقستان قرار گرفت و با شکست ۳ بر یک برابر حریف نتوانست به مرحله یک هشتم نهایی صعود کند.





خداحافظی حمیدی از دنیای قهرمانی با کسب مقام ششمی بازی‌های آسیایی

محمدرضا حمیدی، ملی‌پوش ژیمناستیک هنری ایران، در فینال بارفیکس بازی‌های آسیایی با کسب نمره ۱۲.۶۶۶ در جایگاه ششم قرار گرفت.

در این رقابت، ژیمناست‌های چین، ژاپن و فیلیپین به ترتیب در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

حمیدی پس از پایان رقابت خود از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد و به دوران فعالیت حرفه‌ای خود در ژیمناستیک پایان داد.

محمدنبی رضایی در فینال کانو ۵۰۰ متر آسیا ششم شد

محمدنبی رضایی، ملی‌پوش قایقرانی ایران که همواره در ماده تخصصی ۱۰۰۰ متر پارو می‌زد، در جریان بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن ۲۰۲۶ و در فینال کانو یک‌نفره ۵۰۰ متر به جایگاه ششم دست یافت.

رقابت‌های فینال کانو یک‌نفره ۵۰۰ متر در جریان بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن ۲۰۲۶، در پیست دریاچه می‌یوشی برگزار شد.

در این رقابت، محمدنبی رضایی نماینده شایسته کشورمان که سابقه درخشش و حضور مداوم در ماده ۱۰۰۰ متر را در کارنامه دارد، این‌بار در مسافت ۵۰۰ متر به مصاف حریفان قدرتمند آسیایی خود رفت. رضایی در خط پایان زمان یک دقیقه و ۵۱ ثانیه و ۸۶۷ صدم ثانیه را ثبت کرد و با اختلاف ۴ ثانیه و ۵۲۹ صدم ثانیه نسبت به نفر اول، در رده ششم آسیا ایستاد.

در این ماده، نماینده چین با زمان یک دقیقه و ۴۷ ثانیه و ۳۳۸ صدم ثانیه صاحب مدال طلا شد. قایقران ازبکستان با زمان یک دقیقه و ۴۷ ثانیه و ۹۴۵ صدم ثانیه به مدال نقره رسید و نماینده چین‌تایپه نیز با ثبت زمان یک دقیقه و ۴۹ ثانیه و ۴۲ صدم ثانیه مدال برنز را به دست آورد. همچنین پاروزنان کره‌جنوبی و ژاپن عنوان‌های چهارم و پنجم را به خود اختصاص دادند و نمایندگان تاجیکستان و اندونزی در جایگاه‌های هفتم و هشتم قرار گرفتند.





دانیال شه بخش از کسب مدال در بازی های آسیایی بازماند

در ششمین روز از بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی ـ ناگویا، دانیال شه‌بخش، نماینده وزن ۶۰ کیلوگرم تیم ملی بوکس مردان کشورمان، امروز در ورزشگاه نیشیو گیمناشیوم به روی رینگ رفت.



شه‌بخش در دومین مبارزه خود در این رقابت‌ها به مصاف روماتام ساکادا از تایلند رفت که در پایان با نتیجه مشابه چهار بر یک در هر سه راند، مغلوب حریف خود شد و از رسیدن به مدال بازی‌های آسیایی ناگویا بازماند.



بوکسور تایلندی در راندهای اول و دوم با نتیجه چهار بر یک به برتری رسید و در راند سوم نیز با وجود تلاش شه‌بخش، همین نتیجه تکرار شد تا نماینده کشورمان از ادامه رقابت‌ها کنار برود.



شه‌بخش در نخستین مبارزه خود در این دوره از بازی‌ها موفق شده بود نماینده اندونزی را شکست دهد.





سومی داوود خدیر در راند نخست موج‌سواری بازی‌های آسیایی

رقابت‌های موج‌سواری بازی‌های آسیایی در بخش شورت‌برد موج سواری با تخته کوتاه (مردان امروز برگزار شد و داوود خدیر در نخستین راند این مسابقات به رقابت پرداخت.

خدیر در گروه خود با کسب ۲.۵۶ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

رقابت‌های مراحل بعدی شورت‌برد مردان طی روز‌های آینده برگزار خواهد شد و داوود خدیر نیز برای ادامه حضور خود در این رقابت‌ها به آب خواهد زد.



صعود نوشاد عالمیان به مرحله یک هشتم نهایی



کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز ایران با برتری برابر حریفی از کره سنگاپور به مرحله یک هشتم نهایی این رشته در بازی های آسیایی راه یافت.

مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت های انفرادی تنیس روی میز بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۰۲۶ صبح امروز (جمعه سوم مهر) در سالن اسکای تویوتا شهر ناگویا پیگیری شد و طی آن نوشاد عالمیان برابر پانگ یو ان از سنگاپور به برتری ۴ بر صفر رسید.

در این مسابقات نیما عالمیان موفق شد ۱۱ بر ۶، ۱۳ بر ۱۱، ۱۱ بر ۴ و ۱۱ بر ۸ حریفش را شکست دهد و به مرحله یک هشتم نهایی این مسابقات راه پیدا کند.

در رقابت های امروز (جمعه سوم مهر) تنیس روی میز ملی پوشان ایران، ابتدا تیم دوبل بنیامین فرجی و آرین غفاری با شکست برابر قزاقستان از دور مسابقات کنار رفتند اما تیم دوبل نوشاد و نیما عالمیان با برتری برابر دیگر تیم دوبل قزاقستان راهی مرحله یک هشتم نهایی شدند که در این مرحله باید به مصاف تیم دوبل هنگ کنگ بروند. ستایش ایلوخانی هم با شکست برابر حریف ژاپنی از دور مسابقات کنار رفت.

هدایت تیم تنیس روی میز مردان ایران برعهده جمیل لطف الله نسبی است و هدایت تیم بانوان را سیما لیموچی برعهده دارد. علیرضا خلیلی نیا نیز به عنوان سرپرست تیم های ملی تنیس روی میز ایران را همراهی می کند.



پیروزی برادران عالمیان مقابل قزاقستان در مسابقات دونفره تنیس روی میز

دومین تیم دوبل تنیس روی میز مردان ایران با پیروزی برابر قزاقستان به مرحله یک هشتم نهایی این رشته در بازی‌های آسیایی صعود کرد.

مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های دوبل تنیس روی میز بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ صبح امروز (جمعه سوم مهر) در سالن اسکای تویوتا شهر ناگویا پیگیری شد که طی آن تیم دوبل ایران به مصاف قزاقستان رفت.

در این دیدار تیم ایران متشکل از نوشاد و نیما عالمیان برابر تیم دوبل قزاقستان (کنژیگولوف و ژوبانوف) قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر ۲ حریف خود را شکست داد. ملی پوشان باتجربه کشورمان در این دیدار ست اول را ۱۲ بر ۱۰ به سود خود تمام کردند، اما در دو ست بعد ۱۱ بر ۹ و ۱۳ بر ۱۱ شکست خوردند و در نهایت دو ست پایانی را ۱۱ بر ۸ و ۱۱ بر ۷ بردند و در مجموع با پیروزی ۳ بر ۲ در این دیدار به مرحله یک هشتم نهایی صعود کردند.

محمدرضا داورزنی عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک و مشاور وزیر ورزش با حضور در سالن اسکای تویوتا دیدار‌های ملی پوشان تنیس روی میز ایران را از نزدیک تماشا کرد.

پیش از این دیگر تیم دوبل ایران متشکل از بنیامین فرجی و آرین غفاری برابر دیگر تیم قزاقستان ۳ بر یک شکست خورد و از رسیدن به مرحله یک هشتم نهایی باز مانده بود.

پایان کار تفنگ مردان ایران در جایگاه هفتمی

تیم تفنگ سه وضعیت مردان ایران با کسب جایگاه هفتم به کار خود پایان داد.

در ششمین روز از بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶، نمایندگان کشورمان در تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت در خط آتش ایستادند.

در پایان دور مقدماتی در بین ۳۹ تیرانداز، امیر محمد نکونام با ۵۸۲ امتیاز چهاردهم شد، پوریا نوروزیان و هادی غره‌باقی به ترتیب با ۵۷۶ و ۵۶۹ امتیاز و بیست و چهارم و سی و یکم ایستادند.

همچنین تیم ایران با ترکیب نکونام، نوروزیان و غره‌باقی با ۱۷۲۷ امتیاز در بین ۱۱ تیم در رده هفتم ایستاد. هدایت این تیم را محمد زائر رضایی و امیر حسین گلپسند به عنوان سرمربی و مربی بر عهده دارد.

به این ترتیب پرونده تیم تفنگ مردان کشورمان در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی بدون کسب مدال بسته شد.

ستایش ایلوخانی به مرحله یک هشتم نهایی نرسید

مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های انفرادی تنیس روی میز بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ امروز در سالن اسکای تویوتا شهر ناگویا پیگیری شد و طی آن ستایش ایلوخانی به مصاف هینا هایاتا از ژاپن رفت و ۴ بر صفر شکست خورد.

در این دیدار دختر ملی پوش تنیس روی میز ایران با وجود تلاشی که انجام داد نتوانست از پس حریف قدرتمند خود بر بیاید و در چهار ست با نتایج ۱۱ به ۵، ۱۱ به ۷، ۱۱ به ۴ و ۱۱ به ۸ بازی را واگذار کرد و از دور مسابقات کنار رفت.

تیم‌های کشتی فرنگی، صخره نوردی و پدل راهی ناگویا شدند

در ادامه حضور تیم‌های ملی کشورمان در بازیهای آسیایی آیچی ناگویا شب گذشته ورزشکاران و کادر فنی رشته‌های کشتی فرنگی، پدل و صخره نوردی تهران را به مقصد ناگویا ترک کردند.

نمایندگان رشته‌های کشتی فرنگی، صخره نوردی و پدل شب گذشته با همراهی واحد تشریفات و پشتیبانی کمیته ملی المپیک راهی ناگویا میزبان بیستمین دوره بازی‌های آسیایی شدند.

نمایندگان کشورمان در مسیر پروازی به سمت ناگویا، ابتدا وارد شانگهای چین شده و پس از توقفی ۳ ساعته راهی ناگویا شهر میزبان بازی‌ها خواهند شد.

بازی‌های آسیایی از ۲۸ شهریورماه آغاز شده و تا ۱۲ مهرماه ادامه خواهد داشت و اعزام کاروان ورزشی کشورمان تا ۵ مهر ماه ادامه خواهد داشت.





شکست بنیامین فرجی مقابل حریف هندی و حذف از مسابقات

ملی پوش تنیس روی میز ایران با شکست برابر حریفی از هند از صعود به مرحله یک هشتم نهایی رقابت های این رشته در بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا بازماند.

مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت های انفرادی تنیس روی میز بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۰۲۶ صبح امروز (جمعه سوم مهر) در سالن اسکای تویوتا شهر ناگویا پیگیری شد و طی آن بنیامین فرجی برابر شاه مانوش از هند تن به شکست ۴ بر صفر داد.

در این مسابقه که انتظار می رفت بنیامین فرجی بتواند با شکست حریف هندی راهی مرحله یک هشتم نهایی شود، ملی پوش کشورمان با نتایج ۱۱ بر ۹، ۱۱ بر ۶، ۱۱ بر ۶ و ۱۱ بر ۵ مغلوب شد و از دور مسابقات انفرادی کنار رفت.





فاطمه محیطی‌زاده دیسکالیفه شد

فاطمه محیطی‌زاده نماینده ماده هفتگانه دوومیدانی ایران پس از اینکه در شش ماده شرکت کرد و در مجموع رتبه دوم را در اختیار داشت از سوی مسئولان برگزار کننده مسابقه، دیسکالیفه شد!

فاطمه محیطی‌زاده در اتفاقی عجیب و باورنکردنی به دلیل استانداد نبودن کفش‌هایش در مسابقه هفتگانه دوومیدانی در حالی که تنها یک ماده باقی مانده بود و به احتمال بسیار زیاد اولین مدال دوومیدانی یک بانوی ایرانی‌الاصل را در این رشته ورزشی به دست می‌آورد و روی سکو می‌رفت.

غیراستاندارد بودن کفش‌های محیطی‌زاده دلیل دیسکالیفه شدن این ورزشکار اعلام شده است!

در مجموع ۱۰ ورزشکار در ماده هفتگانه بانوان با یکدیگر به رقابت می‌پرداختند.

وی در بخش اول که مربوط به دوی ۱۰۰ متر با مانع بود به رتبه سوم دست یافت و در پرش ارتفاع نیز رتبه اول را کسب کرد. این ملی‌پوش دوومیدانی ایران همچنین در بخش پرتاب وزنه با ثبت پرتاب ۱۱.۷۲ متری در رتبه دوم قرار گرفت.

محیطی‌زاده همچنین روز گذشته در دوی ۲۰۰ متر با ثبت زمان ۲۵.۱۶ در جایگاه سوم ایستاد و امروز صبح نیز در بخش پرش طول متر با پرش ۵.۹۷ متری در جایگاه اول ایستاد.

فاطمه محیطی‌زاده در بخش پرتاب نیزه هم با پرتاب ۳۶.۴۱ متری در جایگاه هشتم ایستاده بود.

پیش از این اتفاق در جدول مسابقات ماده هفتگانه فاطمه محیطی‌زاده در مجموع شش ماده با کسب ۴۹۲۵ امتیاز در جایگاه دوم قرار داشت و تاناکا نماینده ژاپن با ۵۰۱۴ امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفته بود و کاجیکی دیگر نماینده ژاپن نیز با ۴۸۵۴ امتیاز، سوم بود.

این ورزشکار قرار بود عصر امروز به وقت ژاپن در آخرین ماده برای کسب مدال با حریفان خود رقابت کند.





اعتراض فدراسیون دوومیدانی به کمیته برگزاری مسابقات/ کفش ورزشکار هفت‌گانه پیش از مسابقه تأیید شده بود

فدراسیون دوومیدانی به تصمیم کمیته برگزاری مسابقات درباره حذف فاطمه محیطی‌زاده از رقابت هفتگانه اعتراض کرد.

در پی اعلام دیسکالیفه شدن فاطمه محیطی‌زاده در آستانه کسب یک مدال تاریخی در رقابت هفتگانه، کمیته برگزاری مسابقات با اعلام غیرقانونی بودن کفش‌های او در ماده پرش طول، نتیجه این ورزشکار را باطل و او را از جدول رقابت‌ها کنار گذاشت.

این تصمیم با اعتراض تیم ایران همراه شد و اعتراض رسمی و مکتوب فدراسیون دوومیدانی برای مسئولان برگزاری مسابقات ارسال شده است.



مجموع مدال‌های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

* مهدی الفتی (پرش خرک)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان

* تیم میکس تپانچه

* بسکتبال سه نفره مردان



در ادامه بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ در ناگویای ژاپن کاروان چین در صدر رده بندی مدالی در آستانه کسب یکصدمین مدال طلای خود قرار گرفت و کاروان ایران به رده هفتم نزول کرد.

به گزارش پایگاه بازی‌ها، رده بندی مدالی پایان روز ششم به این شرح است:

۱- چین ۹۸ طلا ۳۷ نقره ۲۴ برنز

۲- ژاپن ۲۸، ۴۳، ۴۴،

۳- کره جنوبی ۱۳، ۱۷، ۳۴،

۴- قزاقستان ۸، ۸، ۱۴،

۵- ازبکستان ۷، ۱۵، ۹،

۶- تایلند ۷، ۶، ۸،

۷- ایران ۶، ۱۱، ۷،

۸- هنگ کنگ ۴، ۱۱، ۱۱،

۹- کره شمالی ۴، ۴، ۳،

۱۰- بحرین ۴، ۲، ۲

- تا کنون ۳۷ کشور مدال کسب کرده‌اند.