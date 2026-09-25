رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و نخست‌وزیر پاکستان، آخرین روند اجرای توافق و تفاهم‌های دو جانبه و تحول‌های منطقه‌ای را بررسی و بر ادامه رایزنی‌های سیاسی برای تقویت همکاری‌ها، کاهش تنش‌ها و تحکیم صلح و ثبات منطقه‌ای تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و شهباز شریف نخست‌وزیر جمهوری اسلامی پاکستان در حاشیه هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر دیدار و درباره آخرین تحول‌های روابط دو جانبه، روند اجرای توافق‌های پیشین و مهم‌ترین تحول‌های منطقه‌ای گفت‌و‌گو کردند.

دو طرف در این دیدار، ضمن مرور روند روابط تهران و اسلام‌آباد و بررسی سندهای همکاری و تفاهم‌های صورت‌گرفته در سفر‌های متقابل مقام‌های دو کشور، بر ضرورت ادامه پیگیری و اجرای مؤثر این توافق‌ها تأکید کردند.

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران با توجه به پیشینه عمیق و پیوند‌های تاریخی، فرهنگی و اعتقادی میان دو ملت، روابط ایران و پاکستان را پایدار و مبتنی بر اشتراک‌های گسترده دانست و بر عزم جدی ایران برای تعمیق و گسترش همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه تأکید کرد.

آقای پزشکیان، همچنین با ابراز خرسندی از تداوم ارتباط‌ها و رایزنی‌ها میان مقام‌های دو کشور، ادامه این تعامل‌ها را زمینه‌ساز سرعت در اجرای توافق‌ها و پیشبرد منافع مشترک تهران و اسلام‌آباد دانست.

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در ادامه، از رویکرد‌های اصولی و تلاش‌های هماهنگ پاکستان در حمایت از صلح، ثبات و امنیت منطقه‌ای، قدردانی و بر اهمیت ادامه رایزنی‌ها و ابتکارهای سیاسی برای کاهش تنش‌ها و جلوگیری از گسترش دامنه بحران‌های منطقه‌ای تأکید کرد.

در ادامه این دیدار، تحول‌های منطقه و پیامد‌های آن برای صلح و امنیت به بحث و تبادل نظر گذاشته شد؛ دو طرف درباره وضع تنگه هرمز، تحول‌ها در شبه‌ جزیره عربستان و دیگر موضوع‌های مربوط به امنیت منطقه‌ای، گفت‌وگو کردند.

همچنین، موضوع‌های مربوط به سندهای همکاری و تفاهم‌نامه‌های میان دو کشور، گفت‌و‌گو‌های منطقه‌ای و تلاش‌های سیاسی و میانجیگرانه برای کمک به حل‌ و فصل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها بررسی شد.

نخست‌وزیر جمهوری اسلامی پاکستان نیز ضمن ابراز نگرانی درباره ادامه مناقشه‌ها و افزایش تنش‌ها در منطقه، بر ضرورت کاهش تنش‌ها و تقویت مسیر‌های سیاسی برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار تأکید کرد.

شهباز شریف، همچنین با توجه به اهمیت اجرای تفاهم‌نامه اسلام آباد، آمادگی پاکستان را برای ادامه ایفای نقش سازنده و صادقانه در حمایت از صلح و ثبات منطقه‌ای اعلام کرد.