برگزاری جلسه کمیته فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک در خرم آباد
جلسه کمیته فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک استانداری لرستان به ریاست کشکولی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری، و با حضور اعضای کمیته برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،در این نشست موضوعات مرتبط با توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتقای خدمات دولت الکترونیک در استان مورد بررسی قرار گرفت و درخصوص استانداردسازی مرکز دادهارتقای خدمات فناوری اطلاعات تا سطح فرمانداریها و بخشداریها و همچنین برگزاری انتخابات تمامالکترونیک شوراهای اسلامی شهر و روستا بحث و تبادل نظر شد.
در پایان این نشست، درخصوص موضوعات مطرحشده و بهمنظور توسعه زیرساختهای فناوری، ارتقای کیفیت خدمات الکترونیکی و فراهمسازی الزامات لازم برای اجرای برنامههای پیشبینیشده، تصمیماتی اتخاذ شد.