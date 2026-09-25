برگزاری جلسه کمیته فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک در خرم آباد

جلسه کمیته فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک استانداری لرستان به ریاست کشکولی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری، و با حضور اعضای کمیته برگزار شد.