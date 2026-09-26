به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ درمانگاه خیریه تخصصی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، گرامیداشت هفته دفاع مقدس در آبادان به صورت رسمی به بهره برداری رسید.

مدیر درمانگاه خیریه حاج قاسم سلیمانی، با بیان اینکه این مکان بصورت آزمایشی چند روزی در حال خدمت رسانی به بیماران بود، گفت: این درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی که با مشارکت و هزینه خیران ساخته شده و در بخش‌های مختلف مانند جراحی عمومی، بینایی سنجی، دندانپزشکی، روانشناسی، رادیولوژی و سونوگرافی، زنان و کودکان از امروز، کار خود را آغاز کرد.

حسن صالحی خاطر نشان کرد: برای ساخت و تجهیز این درمانگاه با مشارکت نیکوکاران کشور و شهرستان در بخش‌های مختلف، تجهیزات و وسایل پزشکی تخصصی و مطابق با فناوری روز تهیه و بکارگیری شده است. همچنین این درمانگاه دارای یک داروخانه است.

وی با بیان اینکه هزینه ها در این مکان درمانی ۱۵ تا ۲۰ درصد کمتر از مراکز خصوصی است تصریح کرد: در درمانگاه خیریه سردار حاج قاسم سلیمانی در نظر داریم با عقد قرارداد با همه بیمه‌ها علاوه بر کیفیت مطلوب خدمات پزشکی، هزینه تمام شده برای بیماران را تا حد ممکن بویژه در شرایط کنونی کاهش دهیم.

وی تاکید کرد: مرکز دیابت این درمانگاه نیز به زودی در هزار و ۲۱۰ متر مربع زیربنا تکمیل و افتتاح می‌شود، با افتتاح بخش دیابت که تاکنون ۳۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده دیگر نیاز نیست بیماران دیابتی برای انواع مشکلات خود به شهر‌های دیگر سفر کنند.

صالحی افزود: مساحت کل زمین درمانگاه ۳ هزار و ۶۰۰ متر مربع است و زیر بنای آن را ۸۲۰ متر مربع اعلام کرد.

وی تاکید کرد: این مرکز درمانی با هزینه ۷۰ میلیارد تومان ساخته و تجهیز شده است.

مدیر عامل درمانگاه خیریه سردار سلیمانی آبادان هم افزود: با توجه به مشارکت و همکاری پزشکان جهادگر با این درمانگاه در بخش دیگری از این ساختمان به مساحت ۸۲۰ متر مربع تعدادی محل اقامت ساخته شده تا پزشکان بتوانند با خیال آسوده در آبادان حضور داشته باشند و به درمان بیماران بپردازند.

مکی یازع این را هم گفت که تعداد زیادی از پزشکان جهادی برای فعالیت در این درمانگاه اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: درمانگاه خیریه سردار سلیمانی دارای یک آزمایشگاه مجهز است که مردم می‌توانند برای انجام آزمایشات خود به آن مراجعه کنند.

این مرکز درمانی تخصصی و فوق تخصصی با همت رزمندگان دوران دفاع مقدس تکمیل شده است.

در آیین افتتاح درمانگاه ۱۸ پزشک جهادگر با حضور در درمانگاه ۲۵۰ نفر از اقشار کمتر برخوردار شهری و روستایی آبادان و ۱۰ نفر بیماران سرطانی را بصورت رایگان معاینه و درمان کردند.

مکی یازع با اشاره به قوانین مراکز خیریه و علوم پزشکی یادآور شد: با توجه به هزینه‌های بیمارستان و همچنین مواد اولیه و پزشکان تعرفه‌های قانونی بر این درمانگاه حاکم است، اما به منظور حمایت از افراد کم برخوردار جامعه ترتیبی داده‌ایم تا هر کدام از مراکز خیریه با معرفی افراد مشمول بتوانند با کارت‌های مورد نظر درمان را به صورت رایگان دریافت کنند.

مدیر عامل درمانگاه خیریه شهید سردار سلیمانی تصریح کرد: از سوی دیگر به برخی افراد مانند اعضای هیئت رزمندگان و یا افرادی که مایل به این کار باشند این امکان را داده‌ایم تا با پرداخت ماهیانه مبلغ مشخصی در صندوق درمانگاه بتوانند به ازای هر مبلغ تعیین شده یک بیمار را برای درمان رایگان معرفی کنند تا بتوانیم از افراد محروم و کم برخوردار جامعه حمایت کنیم.