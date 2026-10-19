ریحان یکی از سبزی‌های پرمصرفی است که علاوه بر کاربرد غذایی، خواص دارویی متعددی دارد و می‌تواند در طب مکمل مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ متخصص گیاهان دارویی (فارماکوگنوزی) با اشاره به اینکه بسیاری از سبزی‌های خوراکی دارای ترکیبات دارویی فعال هستند، گفت: ریحان یکی از سبزی‌های پرمصرفی است که علاوه بر کاربرد غذایی، خواص دارویی متعددی دارد و می‌تواند در طب مکمل مورد استفاده قرار گیرد.

علیرضا یزدی‌نژاد اظهار کرد: سبزی‌های خوراکی را نباید صرفاً به عنوان مواد غذایی در نظر گرفت، زیرا بسیاری از آنها دارای ترکیبات فعال دارویی هستند که می‌توانند در سلامت بدن نقش داشته باشند.

وی افزود: ریحان گیاهی علفی با ارتفاع حدود ۳۰ تا ۴۰ سانتی‌متر است که برگ‌های لطیف و عطر خوشایندی دارد و در گونه‌ها و واریته‌های مختلف مانند ریحان سبز و ریحان بنفش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این متخصص گیاهان دارویی با بیان اینکه ترکیبات معطر موجود در ریحان عامل اصلی بسیاری از خواص آن است، ادامه داد: این ترکیبات خاصیت ضدنفخ دارند و به همین دلیل از گذشته ریحان در کنار غذا‌هایی که احتمال ایجاد نفخ بیشتری دارند، مانند برخی فرآورده‌های لبنی، مصرف می‌شده است.

یزدی‌نژاد با اشاره به خواص ریحان بنفش، تصریح کرد: رنگدانه‌های موجود در ریحان بنفش دارای خاصیت آنتی‌اکسیدانی هستند و می‌توانند در طب مکمل در کاهش آسیب‌های ناشی از استرس اکسیداتیو، پیشگیری از برخی بیماری‌ها و جلوگیری از تشکیل پلاک‌های چربی در عروق نقش داشته باشند.

وی بیان کرد: ریحان بنفش می‌تواند در کنار درمان‌های اصلی به عنوان یک ماده غذایی مفید مصرف شود، اما نباید آن را جایگزین دارو‌های تجویزشده برای بیماری‌ها دانست.

این متخصص فارماکوگنوزی با اشاره به کاربرد دانه‌های ریحان، گفت: دانه‌های ریحان همان چیزی است که در بازار با نام تخم شربتی شناخته می‌شود و پس از قرار گرفتن در آب، متورم شده و حالت ژله‌ای و لزج پیدا می‌کند. این حالت لزج به‌دلیل وجود ترکیبات موسیلاژی در دانه ریحان ایجاد می‌شود، این ترکیبات در دستگاه گوارش جذب نمی‌شوند، اما می‌توانند آب را در مجرای گوارش نگه دارند و به بهبود یبوست کمک کنند.

یزدی‌نژاد اضافه کرد: در طب سنتی از دانه‌های ریحان پس از خیساندن در آب به صورت موضعی نیز استفاده می‌شده و این ترکیبات می‌توانند در بهبود برخی زخم‌های سطحی مانند سوختگی‌های ساده و آفتاب‌سوختگی‌ها اثر التیام‌بخش داشته باشند.

وی تشریح کرد: ریحان به‌عنوان یک سبزی خوراکی می‌تواند خاصیت ضدنفخ داشته باشد و دانه‌های آن نیز به‌دلیل داشتن ترکیبات موسیلاژی در بهبود یبوست و افزایش ذخیره آب در بدن مؤثر باشند.

این متخصص گیاهان دارویی با تأکید بر مصرف متعادل گیاهان دارویی، بیان کرد: ریحان در مجموع گیاهی کم‌خطر محسوب می‌شود و تداخل دارویی خاصی برای مصرف معمول غذایی آن گزارش نشده است، اما استفاده طولانی‌مدت یا مصرف حجم زیاد هر گیاه دارویی می‌تواند باعث بروز برخی تداخلات یا عوارض شود.

او خاطرنشان کرد: بهتر است گیاهان دارویی مانند ریحان در قالب سبزی خوراکی، ادویه یا نوشیدنی و به صورت متعادل مصرف شوند و در صورت استفاده درمانی و طولانی‌مدت، نظر متخصصان مورد توجه قرار گیرد.