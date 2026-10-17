به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان با تأکید بر ضرورت آمادگی استان در برابر بیماری‌های منتقله از پشه آئدس گفت: نبود موارد شناسایی‌شده در یک منطقه به معنای نبود خطر نیست و تقویت نظام مراقبت، شناسایی کانون‌های احتمالی و افزایش آگاهی مردم باید به‌طور مستمر دنبال شود.

محمدرضا صائینی افزود: تا چند سال پیش تصور می‌شد بیماری‌های منتقله از پشه آئدس بیشتر محدود به استان‌های جنوبی کشور است، اما با تغییر شرایط، همه استان‌ها از جمله زنجان باید آمادگی لازم برای مواجهه با این تهدید را داشته باشند.

وی با اشاره به اهمیت شناسایی پراکندگی جغرافیایی ناقل بیماری افزود: رصد مستمر مناطق و شناسایی محدوده‌های احتمالی حضور پشه آئدس، بخش مهمی از برنامه مدیریت بیماری است و نظام مراقبت باید به‌صورت فعال عمل کند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: کنترل جمعیت پشه آئدس نیازمند اقدامات مستمر است و پس از شناسایی کانون‌های احتمالی، اثربخشی اقدامات کنترلی نیز باید ارزیابی شود.

صائینی آموزش عمومی را یکی از مهم‌ترین ابزار‌های پیشگیری دانست و تصریح کرد: مردم باید نسبت به محل‌های تخم‌گذاری پشه آئدس، از جمله لاستیک‌های مستعمل، ظروف کوچک حاوی آب و دیگر محل‌های دارای آب راکد آگاهی داشته باشند و از ایجاد شرایط مناسب برای افزایش جمعیت این پشه جلوگیری کنند.

وی همچنین با اشاره به نقش سفر در انتقال بیماری اظهار کرد: افرادی که به مناطق آلوده سفر می‌کنند ممکن است به بیماری مبتلا شوند؛ بنابراین پزشکان و کارکنان نظام سلامت باید هنگام مراجعه بیماران دارای سابقه سفر، حساسیت بیشتری در تشخیص بیماری داشته باشند تا از انتقال محلی آن جلوگیری شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مختلف و مدیریت شهرستان‌ها خاطرنشان کرد: مقابله با بیماری‌های منتقله از پشه آئدس باید به یک دغدغه جدی در حوزه سلامت تبدیل شود و اقدامات پیشگیرانه و مراقبتی به‌صورت مستمر ادامه داشته باشد.

صائینی گفت: هدف از این اقدامات ایجاد نگرانی نیست، بلکه افزایش آگاهی و آمادگی جامعه و نظام سلامت برای پیشگیری، شناسایی به‌موقع و مدیریت صحیح بیماری است.