به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زنجان از آغاز فرآیند ذخیره‌سازی نفت سفید برای خانوار‌های روستایی بدون شبکه گازرسانی خبر داد و گفت: عاملان توزیع باید از هم‌اکنون نسبت به تأمین و ذخیره‌سازی سوخت مورد نیاز فصل سرد اقدام کنند.

جواد بلندی با اشاره به آغاز نیمه دوم سال و احتمال کاهش دما افزود: ذخیره‌سازی نفت سفید برای روستاییانی که بدون شبکه گازرسانی هستند، طبق روال هر سال آغاز شده است.

وی افزود: از ابتدای شهریور، با فرمانداران و مسئولان مربوط مکاتبه شده و از فروشندگی‌های نفت سفید در روستا‌های بدون گازرسانی خواسته شده است برای تأمین و ذخیره‌سازی سوخت مورد نیاز فصل سرد اقدام کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زنجان با بیان اینکه ذخایر نفت سفید به میزان کافی وجود دارد، گفت: عاملان توزیع در روستا‌های بدون گازرسانی باید خرید و ذخیره‌سازی نفت سفید را از هم‌اکنون انجام دهند.

بلندی ادامه داد: در فصل زمستان و هنگام بارش‌ها، تردد نفتکش‌ها در برخی مناطق صعب‌العبور ممکن است با مشکل مواجه شود؛ بنابراین ذخیره‌سازی سوخت پیش از آغاز فصل سرد، برای جلوگیری از اختلال در تأمین سوخت روستاییان ضروری است.