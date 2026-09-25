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رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: دشمن در طرحهای خود شکست خورد؛ هدفهای اصلی آنها از جمله نابودی برنامه هستهای و تغییر نظام با شکست مواجه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سردار سرتیپ دکتر اسماعیل احمدی مقدم در برنامه گفتگوی ویژه خبری به موضوع «از خاکریزهای دیروز تا ایران امروز» پرداخت و به پرسشها در اینباره پاسخ داد. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:
مقدمه مجری: در هفته دفاع مقدس و البته در بحبوحه و میانه جنگ و دفاع مقدسی که ما در جنگ ۴۰ روزه، جنگ ۱۲ روزه و البته هشت سال دفاع مقدس داشتیم، میخواهیم درباره تحولات کشور صحبت کنیم.
سوال: بازخوانی پرونده دفاع مقدس هشت ساله و ارتباط آن با آنچه در طول یک سال اخیر بر ملت و مردم ایران و بر کشور ایران گذشت، جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه که ادامه آن را این دفاع مقدس را ما همچنان در کشور بهواسطه حضور مردم و دفاع قدرتمندانه نیروهای مسلح شاهد هستیم. بازخوانی هر کدام از اینها در این مقطع تاریخی چقدر اهمیت دارد؟
سردار احمدی مقدم: در قرآن به نکتهای اشاره میکند به نام سنتهای الهی که این سنتها نه تغییر پذیرند، نه جایگزینی برای آنها وجود دارد اینها سنتهای ثابت هستند. قرآن داستانهایی را دارد از انبیا و از حوادث مختلف، این حوادث تکرار پذیر نیستند. اما این حوادث قواعد ثابتی هستند که به سنتهای الهی گفته میشود. دفاع مقدس ما دفاع هشت ساله اول و دفاع دوم ۱۲ روزه و این دفاع آخر که ما همچنان در میانه آن هستیم ظاهرا خیلی با هم فرق دارند. یعنی گستره جنگ، نوع تسلیحات، نوع حوادث همه با هم متفاوت است دنیا عوض شده است، اما یک سنتهای مشترکی دارد و یک دست آموختههایی که قرآن فعتبرو میگوید یعنی عبرت بگیرید از گذشته، گذشته را مطالعه کنید. پلی بسازید از گذشته برای آینده، عبرت یعنی معبری از گذشته به آینده زدن لذا اگر ما بخواهیم اشاره بکنیم به دفاع هشت ساله مان و چه درسهایی امروز گرفتیم که توانستیم.
در این دو دفاع دیگر هم سربلند بیرون بیاییم، من به چند نکته میتوانم اجمالا اشاره کنم که به بحث اصلی مان که مسائل روز هم هست زودتر برسیم. اولین نکته این که ما بعد از انقلاب مان دیدیم که آن روز دنیا دو اردوگاه بود تقریبا همه دنیا تقسیم شده بودند در یکی از این دو اردوگاه، اما تنها واقعهای که هر دو اردوگاه متحد بودند در آن، مقابله با انقلاب اسلامی بود یعنی اردوگاه شرق رهبری شوروی و اردوگاه غرب به رهبری امریکا همه با ما دشمنی کردند و هر چه در توان داشتند علیه ما به میدان آوردند، همسایگانی هم داشتیم که آنها هم احساس تهدید میکردند از جمهوری اسلامی، آنها هم با کمکهای مالی، تبلیغی، تشویقی، سیاسی، اتش بیار معرکه شدند. اما ما توانستیم در نهایت سربلند از این دفاع مقدس که هشت سال هم طول کشید بیرون بیاییم که برای یک هفته طراحی کرده بودند آنها هم مثل ترامپ، صدام وقتی قرارداد الجزایر را پاره کرد در پارلمان عراق، گفت یک جولهای در ایران داریم، جمهوری اسلامی را سرنگون میکنیم، خوزستان را به عراق ملحق میکنیم. این دو تا هدف خیلی واضح است یک جوله یعنی یک گردشی است مثلا یک چرخی در ایران میزنیم برمی گردیم. اینها فکر میکردندکه خیلی به سرعت این هدف عملی میشود، اما هشت سال در این باتلاق ماندند و صدام و عراق که میبینید نهایتشان به چه سرنوشتی دچار شدند که الان صدام رفته ولی مردم عراق همچنان دارند هزینههای این جنگ را میپردازند.
و شاید جمهوری اسلامی زودتر توانست عبور کند از آن جنگ، عراق همچنان درگیر همان جنگ است. نقاط مشترکی که ما توانستیم از دفاع مقدس بیاموزیم معبری بسازیم به آینده برای این دفاعها و حتی دفاعهای بعدی مان، من چندتا نکته نوشتم، یک خداباوری اعتماد به وعدههای الهی، یعنی نترس از دشمنی که بزرگ است و هیاهو دارد ما بالاخره نبرد بدر را داشتیم نبرد احد را در قرآن داشتیم و هر جا جمعیت کمی بوده دلیلی نبوده در برابر قدرت بزرگ شکست بخورد اگر به وعده خدا اعتماد کنیم. وحدت کلمه حول ولایت، حالا اینهمه مامی گوییم وحدت خوب است انسجام خوب است بالاخره یک دال مرکزی میخواهد این وحدت و انسجام که طبیعتا امام (ره) این مرکزیت را بعهده داشتند و همه مردم، دولت، نیروهای مسلح، با جان و دل هر چه او میگفت گوش میکردند. خودباوری، امام این را شاید بگویم این خیلی مهم است ما میتوانیم، امام همیشه این را بیان میکرد که ما میتوانیم نگویید نمیشود، و خودتان را باور کنید اعتماد به نفس را به ملت ایران داد، صبر و استقامت، این هم در قرآن در جاهای زیاد اشاره میکند به صبر و استقامت، یکی همین (آیه قرآن) اگر شما ۲۰ نفر آدم صابر باشید به ۲۰۰ نفر غلبه میکند. یا اگر ۲۰۰ نفر باشید به ۲۰۰۰ نفر غلبه میکنید و جای دیگر میگوید که ادامه همین آیه، حالا امروز ضعف در شما پدیدار شد اگر صد تا باشید به ۲۰۰ تا، قبلا ده برابر بود حالا شد دو برابر، و مردم قناعت کردن، کنار آمدن با سختیها، الان درست است یک مقدار فشار اقتصادی به مردم فشار میآورد ولی نسل ما که آن دوره را تجربه کردیم هیچوقت قابل قیاس با آن دوران نیست یک کوپنهای مواد غذایی بین مردم توزیع میشد.
الان دعوا بین ۱۲۰ لیتر و ۱۷۰ لیتر سهمیه، آن روز ۳۰ لیتر، تازه ماشین هم اینقدر نبود شاید مثلا در یک فامیلی یک ماشین دو تا ماشین بودامروز در هر خانواده دو تا ماشین ممکن است وجود داشته باشد، ۳۰ لیتر بنزین در ماه آن هم اواخر جنگ بابت ۳۰ لیتر هم مثلا یک کیلومتر صف باید میکشیدیم، چون چند تا پالایشگاههای ما را زده بود و مردم هیچ وقت صدایشان در نیامد بابت کمبودها، البته آن روز حاکمیت هم خوب اداره کرد حداقلها را فراهم میکرد کمبود برای همه بود حداقل احساس تبعیضی هم در جامعه نبود. بسیج عمومی، آن آیهای که واعدولهم ماستطعتم من قوه که عنصر اصلی دفاع و بازدارندگی ما است، هر چه د ر توان دارید به میدان بیاورید. امام بسیج عمومی را در آذرماه ۵ آذر ۵۸ فرمان عمومی صادر کردند در حالی که جنگ ۵۹ شروع شد همه فکر میکنند، چون جنگ شد بسیج درست شد، نه، این وظیفه دفاع عمومی برای آحاد ملت این را شما در کتاب ولایت فقیه امام سالها قبل از پیروزی انقلاب نوشته شده، این نظریه است. یعنی اصلا نوع نظام اسلامی، نظامی است متکی بر مردم و همه مردم باید در میدان در همه ابعاد باشند. بعد اقتصادی، بعد نظامی، سیاسی، فرهنگی همه باید در همه امور مشارکت داشته باشند. ابتکار و نوآوری، به ما یک سیم خاردار هم نمیدادند الان مشهور است دیگر مسئولین همه این را میگویند هیچ چیز به ما نمیدادند همین حدود شاید ۴۰ هزار مستشار امریکایی رفتند تمام تسلیحات ما وابسته به اینها بود، امکان حفظ و نگهداری و تعمیرات اینها نبود قطعات دیگر نمیآمد ولی اینها را همه را توانستند تا اخر جنگ در میدان نگه دارند با ابتکارات جدید آرام آرام پایه پهپادی با همین کیتهایی بود به نام مهاجر درست میکردند یک دوربین به آن میبستند فیلم هایش هم آن روزها هست و موشکی در همان زمان نطفه اش بسته شد. پس ابتکار و نوآوری این یک مسئله بسیار مهمی بود.
ما خوداتکایی یعنی بومی بودن سلاحها و به هیچ کسی بابت اقلام دفاعی اساسی مان تکیه نکنیم همین تا الان هم این ادامه دارد، حالا سر و صدا میکنند از چین میگیرند از روسیه میگیرند این را میگیرند. ما هیچ نیازی به هیچکسی برای دفاع خودمان الان در این دو جنگ که پشت سر گذاشتیم نداشتیم، روی پای خودمان بودیم و توانستیم با ابتکار، خلاقیت، نوآوری و صنعت داخلی با تکیه بر جوانان دانشمند خودمان میدان را اداره کنیم و آخرین آن، خیلی میشود برشماری کرد. گذر از موازنه قوا به معادله سازی، موازنه قوا این طوری بود که یک تانک در برابر یک تانک، یک هواپیما در برابر یک هواپیما، ما وقتی دیدیم که در زرهی و هوایی عراق دست برتر را نسبت به ما دارد، جنگ را بردیم در شب، آن روز شب و ابر و اینها دید محدود هواپیما کارایی نداشت ما جنگ را بردیم شب، جنگ را بردیم تو هور زرهی آنجا کاربردی نداشت بردیم از رودخانه، ما مرتب زمین بازی و قواعد بازی را به نوعی ترتیب دادیم که برتریهای دشمن را خنثی میکرد بدون اینکه نیاز به موازنه قوا باشد الان هم همان است. همان است لذا میبینید که امریکا با همه این که این همه ادعا میکند ما برترین قدرت نظامی روی کره زمین، من حتی میگویم برای تاریخ بشریت برترین هستند ولی قادر به شکست نیروهای دفاعی ایران نبودند به دلیل همین دلایلی که من این جا برشماری کردم.
سوال: این دلایلی که اشاره کردید در بازخوانی پرونده هشت سال دفاع مقدس با غلظت بیشتر با گستره شدیدتر با انگیزه و توان بیشتر ما در جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه و همچنان در اجزاء مختلف کشور الان شاهد هستیم از مردم گرفته تا نیروهای مسلح، بدنه دولت، بدنه نظام برای این که از این پیچ تاریخی بسیار مهم عبور کنیم و برسیم و رسیدیم به آن قدرتی که همگان راجع به آن صحبت میکنند یک نکته بسیار مهم در ادبیات رسانهای و ادبیات سیاسی نه فقط ما در داخل، در رسانهها، توسط مقامات سیاسی کشورها خیلی عنوان میشود که جمهوری اسلامی ایران پیروز جنگی است که آمریکا ۹ اسفند آغاز کرد و البته زمینه اش را از قبلتر فراهم کرده بود. این که میگوییم ما پیروز هستیم یعنی چه؟
سردار احمدی مقدم: من این را باید بیشتر صحبت کنم، من یک اشاره کنم به صحبتهای رئیس جمهور آمریکا دیروز در سازمان ملل در مجمع عمومی، گرچه خیلی تلاش کرد ایران را شکست خورده وانمود کند و خودش را پیروز، اما حالا این تجزیه و تحلیلهایی که راجع به سخنرانی ایشان و تحلیل محتوایی که شده امروز دوستان به من دادند در دانشگاه، تقریبا ۱۲ درصد مستقیما مربوط به جمهوری اسلامی است. ۸ تا ۱۲ درصد هم باز مرتبط است در بخشهای دیگر باز مربوط به جمهوری اسلامی یعنی بخش شاید حدود ۳۰ درصد مربوط به داخل خود امریکا است. یعنی اگر شما بخش خارجی آن را ببینید حدود یک سوم بخش خارجی آن را ایران گرفته شما برگردید به چند مثلا ۹ ماه گذشته دو سند امریکاییها بیرون دادند، سند راهبرد امنیت ملی، سند راهبرد دفاع ملی؛ در آن جا میگوید اولا استراتژی ما دکترین مان را از یعنی چه؟ یعنی ما این جا در قاره آمریکا اردو میزنیم اولویت ما این جا است دشمنان ما اول چین است و روسیه را حتی در حد تهدید نمیداند میگوید دردسر است ایران یک مزاحم است، اما امروز نگاه کنید در صحبتهای دیروز شان جالب است اصلا راجع به چین صحبت نکردند.
اصلا چین غائب است یعنی مهمترین رقیب امریکا در عرصه اقتصادی و نظامی و خب حالا بحث قدرت دوم نظامی روسها هستند یا چین بالاخره قدرت بزرگی هستند اساسا غائب است در صحبتهای ایشان اصلا گم شده، اصلا شما جز یک جمله فقط گفت نیمکره غربی هر کس بیاید ما برخورد میکنیم، به آن راهبرد دفاع ملی اش در واقع شما میبینید که آن راهبرد دفاع ملی ابعاد دیگری داشت کنترل آبراهها و امنیت آبراهها را کلا بهم زد یعنی تنگه هرمز، باب المندب و جاهای دیگر همه را مورد تهدید، دریای سیاه هم، یعنی همه آبراهها امروز مورد تهدید واقع شده جابجایی انرژی، جابجایی مواد غذایی دچار اخلال شده در اثر رفتار ایشان و راهبردهای غلط ایشان، مسئله بعدی مواد کمیاب و انرژی بود که ما اینها را در کنترل بخواهیم در بیاوریم شما ببینید تمام بازار مواد کمیاب انرژی دچار اخلال شده قیمتها را ببینید به چه وضعی شده تولید در همه عالم بهم خورده، در واقع ایشان نه این زنجیرهها را اصلاح نکرد بلکه در این زنجیرهها اخلال هم بوجود آورد امروز برگردیم به شعارهای روزی که آمد. امریکا اول، حالا مردم امریکا الان وضع خوبی دارند تمام شاخصهای اقتصادی، چون میبینم کارشناسان اقتصادی میآیند این جا صحبت میکنند تخصص بنده هم نیست ولی ما هم رصد میکنیم تمام شاخصهای اقتصادی دوره ایشان منفی است این شعار اول ایشان، شعار دوم ایشان مبارزه با چین بود، کو آن شعار دوم ایشان؟ شعار سوم ایشان تقویت قدرت دفاعی بود و پایان جنگها، گفت من میخواهم صلح از طریق قدرت، قدرت دفاعی مان را به اسم وزارت دفاعش هم گذاشت وزارت جنگ، گفتند چرا؟ گفت من با قدرت جنگی میخواهم صلح ایجاد کنم، امروز الان جهان آرامتر است یا آن روزی که ایشان آمد؟ ایشان قرار بود که دیگر نه به جنگهای بی پایان ولی خودش را گرفتار کرد در جنگ بی پایان، تقریبا میتوانیم بگوییم دوره ریاست جمهوری ایشان رفت، دیگر این شعارها قابل تحقق نیست این شعارها سوخت، دیگر رفت، یعنی ایشان اگر میخواهد برای باقیمانده دوره خودش شعارهای دیگری را باید طراحی کند.
سوال: چون الان رفتیم به دوران ریاست جمهوری ترامپ ما یک نگاهی بیاندازیم به شروع خباثتهای آمریکا و جنگها را این دو جنگ اخیر را جنگ ۱۲ روزه، ماجرای دیماه، جنگ ۴۰ روزه، یک مرور سریعی بکنیم و برسیم به اسلام آباد، اسلام آبادی که ما وارد یک تفاهم و توافقی شدیم در قالب چند بند با طرفی که میدانستیم بدعهد است و این بدعهدی چندین بار در مذاکرات اول و دومی که میز مذاکره بمباران شد به ما ثابت شده بود در دوران اخیر مخصوصا.
سردار احمدی مقدم: جنگ ترکیبی یک جنگ چند دامنهای و چند لایهای است ما نمیتوانیم با ساده کردن مسئله آن را حل کنیم مسئله مسئله پیچیدهای است یعنی ابعاد اقتصادی دارد حقوقی دارد رسانهای دارد سیاسی دارد، نظامی دارد امنیتی دارد و چندین لایه شما یک لایه رو را میبینید لایههای پنهان دارد و اینها مثلا برای ژورنالیستها و روزنامه نویسها آشکار نیست عزیران کارشناس رسانهای ما اطلاعات شان خیلی خوب است و دنبال میکنند ولی تمام اطلاعات را احاطه ندارند ویک بازی بسیار پیچیدهای است ما همه پیچیدگی هایش را باید در نظر بگیریم به پای سادگی مذاکره کنندگان در کشور خودمان نگذاریم که بگوییم اینها بی محاسبه ساده اندیش بودند و مثلا دست کم گرفتند دشمن را، نه خیر، ببینید مااگر بخواهیم یک اشاره کنیم ارزیابی کلی این جنگ که شروع شد تا اسلام آباد، در اول اهدافی که دشمن اعلام کرد گفت نابودی برنامه هستهای ایران، این اولی، دومین تغییر نظام و تجزیه کشور گفت من رهبر میگذارم برای این جا، سومی نابودی قدرت موشکی و منطقهای جمهوری اسلامی این سه تا هدف خیلی صریحی را اعلام کردنداین جنگ شروع شد تقریبا ۲۵ روز گذشت اولین پیشنهاد را آنها دادند بعد معلوم شد این اهداف قابل تحقق نیست عقب نشستند در ۵ فروردین آن نسخه پیشنهادی که آنها دادند گفتند با محور مقاومت رابطه تان را قطع کنید برنامه هستهای را جمع کنید تجهیزاتش را تحویل ما بدهید قدرت موشکی تان را هم ۷۰۰ تا موشک ۳۰۰ کیلومتر برد محدود کنید.
اما به این نرسیدند رسیدند به ایستگاه ۲۵ خرداد و در اسلام آباد، آنجا چه شد؟ این خواستهها پله پله آمد پایین، حاکمیت ایران بر تنگه هرمز را پذیرفت به این تفاهم اگر دقت کنیم، حق غنی سازی هستهای را در برابر رفع تحریمها پذیرفتند، پذیرش قطع درگیری فراگیر در همه جبههها یعنی از جبهه مقاومت و موشکی گذر کردند یعنی اینها گفتندمحور مقاومت باید نابود بشود موشکی هم تمام بشود از این دو تا هم گذر کردند مگر ما نمیدانستیم که اینها بدعهد هستند؟ میدانستیم این آمریکاییها بدعهد هستند چرا؟ دوبار قبلا حین مذاکره زده بودندزیر میز و به ما حمله کرده بودند دفعه سوم هم محتمل است. اما چه کار کردند؟ اینها ما باید این عهد شکنی یک بار دیگر اثبات میکردیم ولی فقط این تنها دلیل مان نبود شما بلافاصله دیدیدکه به درخواست بعضی کشورهایی که در منطقه فتنه انگیزی میکردند دعوت کردندشورای همکاری خلیج فارس را تشکیل دادند وزیر خارجه امریکا روبیو را دعوت کردند یک بیانیه دادند بر علیه آن بند مربوط به کنترل ایران بر تنگه هرمز که ما اصلا قبول نداریم یک، دوم رفتند در تفاهم آمده بود که برای اجرای عقب نشینی و ترتیبات امنیتی در لبنان، کمیته ایرانی، لبنانی و آمریکایی تشکیل شود، ایران را گذاشتند بیرون، اسرائیل را هم گذاشتند جاش، این دو بند را بردند زیر سوال و اقدام بعدی که کردند بعد از هشت روز شروع کردند یک مسیری هم در جنوب تنگه باز کردن، یک مسیر جنوبی، با زور و ضرب و قدرت نظامی سعی کردند یک مسیری هم خارج از تفاهم باز کنند.
سوال: خیلیها سوال میکنند یک بخشی از جامعه، ما میدانستیم دشمن ما بدعهدست و به عهدی که میبنده عمل نمیکند، به تعهداتش عمل نمیکند، چرا اصلا وارد تفاهم نامه اسلام آباد شدیم؟
سردار احمدی مقدم: پاسخ این سوال مهم است، ما الان یک چیزی داریم، یک ادبیات جدید دفاعی است، فاصله بین جنگ ها، فاصله بین دو نیمه ورزشی است که میگویند نیمه مربیان، این فقط نیمه مربیان، طرح و نقشهها نیست، خیلی کارهای دیگر در بین فاصله دو جنگ باید انجام شود. ما در فاصله تقریبا از ۲۸، حالا ۲۵ خرداد یا ۲۸ که امضا شد، اگر بگیریم تا ۲۳ تیرماه که دوباره تنگه را ما بستیم، حدود یک ماه، کمتر بیشتر یک مقدار ما این جا زمان داشتیم، دوباره ما تنگه را بستیم و آن تفاهم را انداخت دور، ما هم از تفاهم گذر کردیم. اما در این یک ماه و تا الان چکار کردیم، ما به این زمان نیاز داشتیم که یک واقعیتی است که قابل انکار نیست، این او نبود که به زمان نیاز داشت، ما هم به زمان نیاز داشتیم. ما فاصله بین دو جنگ میگویند یادگیری از جنگ گذشته، انطباق پذیری خودت را سازگار کنی با شرایط جدید و نوآوری کنی و بتوانی دست برتر را به دست بیاری، حالا ما چکار کردیم، اولا بازسازی و بهینه سازی توان موشکی و پهبادی، ما پهبادهای مان آمار دقیق الان نمیخواهم ارائه کنم تقریبا به قبل از جنگ رساندیم، موشک توان موثرمان همین است، اول جنگ خیلی موشکها بود سالها در انبارمان داشتیم با سوخت مایع، انواع و اقسام اینها را مصرف میکردیم، اما موشکهایی که از دفاع هوایی میتوانست گذر کند، نفوذپذیر و غیر قابل دفاع بود.
این حجمی بود، آنها را توانستیم جبران کنیم بلکه ترمیم کنیم، افزایش هم بدهیم، پیشرفته ترش هم بکنیم، امروز دیدید در آخرین آزمایشی که ما کردیم، فقط نمیخواستش برای سپاه ناو آمریکایی بزند، فقط خواست هشداری برای او صادر کند، به نوعی زدند که پیام صادر شود که ما میتوانیم ناوتان را بزند که در حال حرکت است، مشکل ما چی بود، این هدف در حال حرکت بود به نوعی ولی ما در کشف و اصابتش توانستیم روش آن را به دست آوریم، نوآوری در پدافند هوایی به جد میگویم هر پهباد آمریکایی که در رصد ما قرار بگیرد، حتما مورد اصابت قرار میگیرد، امکان فرار از دست پدافند ما امروز وجود ندارد، امروز اینام کیو ۹ تقریبا دارد تمام میشود، این پیشرفتهترین پهبادهای آمریکایی بود. نوسازی بانک اهداف و روشهای شناسایی، ما ناو در حال حرکت شناسایی کردیم، زیردریایی آن زهپادشان را شناسایی کنیم، امروز در تنگه هرمز ناو در حال حرکت شان مورد اصابت قرار دهیم و از شصت مایلی ما در چابهار رفتند وصف الحد، یعنی از دریای عمان خارج شدند، این کارهایی است که این وسط اتفاق افتاد.
بازنگری در طرحهای دفاعی متناسب با شرایط جدید، آرایش مان را باید تغییر میدادیم، شرایط جدید عوض شد، آرایش را باید تغییر میدادیم، یک جاهایی از ما آسیب دیده بود، آن جا باید ترمیم میکردیم، تغییر موضع میدادیم، طرحهای مان باید به روز میکردیم، چه هدفی مقابل چه هدفی، که این هم به خوبی انجام شد و اگر ما قبلا برای همتاسازی، نظیربه نظیر کردن اهداف زمان میبرد هدفی را تعیین کنیم، امروز با روشهای نرم افزارانه درکسری از زمان، دقیقه، حالا ثانیه نگویم، در کسری از دقیقه تحقیق این هدف شدنی است. یکی از مسائل مهم شرایطی فراهم میکردیم برای تشییع و تدفین حضرت آقا، در فضای امنیتی نمیشد آن ابهت و شکوه، این خودش یک بعد جنگ بود، این قدرت نمایی آن هم مثلا یک بخشی درایران، دهها میلیونی، در عراق هم ده میلیونی. ما اصلا خارج از خاک کشورماست، دفاع هشت ساله جنگ مان با این کشور بوده، مردم عراق در جنگ ما کشته دادند، زخمی دارند، معلول دادند، معلولان هنوز هستند، ده میلیون نفر اقلا میآیند در این تشییع شرکت میکنند، خود این عظمت بخشی از جنگ و کارزار افکار عمومی.
سوال: چه تاثیرگذار بود؟
سردار احمدی مقدم: خیلی یکی از اهداف ما بود، قدرت ما فقط در زدن موشک بود، خلاصه کردن قدرت در زدن موشک یک جفایی در این جنگ ترکیبی پیچیده است، ۵۰ روز بود از ۲۹ فروردین تا ۲۵ خرداد حدود ۴۵ روز نفت مان متوقف بود ما ۱۱۵ میلیون بشکه نفت در خلیج فارس روی آب و در مخازن اینها داشتیم، نمیتوانستیم صادر کنیم، ما اینها را صادر کردیم، حالا حدود ۹۰ میلیون بشکه، چون آماری که آقای رئیس جمهور گفتند من همین عدد را تکرار میکنم، ۹۰ میلیون بشکه نفت مان را فروختیم، وقتی اینها را بردیم، خریده نشد، رفت از محاصره بیرون ولی، چون یک دفعه نفت زیادی عرضه شده بود، مشتریها با قیمتهای پایین میخواستند ببرند، دوباره بسته شدن همانها را باقیمت بالا فروختیم و همان ارزش الان وارد کشور میشود و ما ذخایرمان توانستیم تقویت کنیم. تقویت ذخایر را آوردیم مثل غذا، دارو، ارز، کالای اساسی، این هم یک مهم است، ما باید اینها را در بعضی از اقلام ما دچار کمبودهایی بودیم، که اساسا در دنیا نوعی کمبود درست شده و ما اینها را وارد نمیتوانیم بکنیم، خیلی اقلام در دنیا خیلی مواد غذایی گران است، انرژی کم و گران است، الان بنزین میخواهید بخرید، بنزین نیست که بخری، بنزین میخواهی شما، حالا پول داری یا نداری یک طرف بنزین نیست، روسیه صادرکننده بوده، خودش شده واردکننده، یکی از مشکلاتی که به وجود آمده، امروز عرضه سوخت در دنیا اساسا دچار چالش شده، این را باید انجام میدادیم، زیرساختهای آسیب دیده را باید برمی گرداندیم، چون آمارش را خود مسئولین دادند، من امروز میتوانم بگویم، در فولاد و پتروشیمی، در برق و گاز، بین ۷۰ تا ۹۰ درصد این ظرفیتها را عزیزان بخش خصوصی، دولت، همه مجموعه اینها را توانستند برگردانند، شاید تا اواخر پاییز این کلش میانگینش از ۹۰ عبور کرده باشد، یک بخشیهایی ممکن است زمان بیشتری لازم باشد. مدیریت انرژی، بنزین همین بحث بنزین ممکن بود خودش یک التهاب اجتماعی درست کند، گازوئیل است، موضوع حمل و نقل دچار چالش شود، امروز دولت توانست تدبیر کند.
سوال: مردم هم همراهی کردند؟
سردار احمدی مقدم: مردم بسیار خوب همراهی کردند، هم در صرفه جویی و هم همراهی با دولت، اطلاع دارم از برنامههای دولت در مدت کوتاه آینده شاید مثلا یکی دو ماه آینده ما اساسا نیاز به واردات بنزین و گازوئیل دیگر نخواهیم داشت، نخواهیم داشت، شاید میشد این را یک هفتهای هم این طرحها را که به امروز دولت دارد پیاده میکند، اجراش کرد، اما آقای رئیس جمهور شوک داده نشود به جامعه، تدریجی باشد، با آرامش پیش برود، الان به تدریج میبینیم که مصرف بنزین و کسری ناترازی بنزین دارد مدیریت میشود. الان برای زمستان ناترازی گاز را باید مدیریت بکنیم به نحوی که ما بیشتر نگرانی مان مردم است و مصرف خانگی، صنعت و تولید از کار نیافتد، رشد اقتصادی ما آسیب دیده، ما این را باید ترمیم کنیم، نهایتا تقویت دیپلماسی رسمی و عمومی که ما باید بازتاب این پیروزی مای مان را منعکس کنیم، یکی از دیپلماسیهای عمومی همین تشییع حضرت آقا بود، امروز بسیاری از این کشورها خیلی رسما و علنا با ما رفت و آمد دارند، خیلی به صورت پنهان با ما رفت و آمد دارند، مشکلات را دارند حل و فصل میکنند و بعضی تنفسگاهها از این محل برای ما ایجاد شده و ما این جوری میگویم این زمان را به بطالت نگذراندیم برای رفع خستگی و این ها، اتفاقا همکاران ما در نیروهای مسلح، در بخش صنعت و اینها همین طورست، شبانه روز کردند.
سوال: از تهدید فرصت ساختید، مثل همیشه؟
سردار احمدی مقدم: مرخصی نرفتند، خانه خود نرفتند، شبانه روز کار کردند، شما موشکی امروز درست کنید درحالی که آنها زیرساختهای موشکی ما را تقریبا زده بودند، ولی دوباره به تولید بیاندازید، با تیراژ قبل از جنگ و سلاحهای پیشرفته تر، اما در مقایسه با دشمن، الان دو تا تیم میروند در استراحت، وقتی میآیند جای برنده بازنده عوض میشود، معلوم است آنها رفتند تو، دعوا داشتند، حاشیه داشتند، استراحت کردند.
سوال: اختلاف درونی داشتند درگیر؟
سردار احمدی مقدم: آمریکایی هامشکلاتی که دارند در درون خودشان نتوانستند، دفاع هوایی را نتوانستند ترمیم کنند، کما این که ما با موشکهای محدودی هر هدفی را خواستیم زدیم، در حالی که ما پدافند هوایی مان هر هدفی از آنها را زد، کشتی و زیردریاییهای شان این جا گروگان گرفت و مصادره کرد و آنها کاملا برای شان مفهوم شد که ما توانستیم به خوبی استفاده کنیم. حتی عملیات تهدید، اقتصادی هم شروع کردند، ایشان گفت ۳۰۰ درصد تورم، دروغهایی است که گفته میشود، آمارهای جهانی امروز وجود دارد، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، مردم هم این جا زندگی میکنند، بله تورم وجود دارد گرانی و فشار بوده ولی نه این ارقام مبالغه آمیز که ایران نابود شده و عنقریب نابود خواهدشد، امروز نه تنها آمریکاییها استفاده نکردند، با فرسایش نیروهای شان، این ناو آبراهام لینکن زنگ زدگی ها، چرا عکس هاش را منتشر میکنند در این سانسور شدید، عواملی در ارتش آمریکا که نارضیان امروز عکسهای اردن همه را دادند بیرون و همه منتشر کردند، درمیانه جنگ اگر یادتان باشد عکس آواکس را دادند بیرون، در واقع خواستند پیام دادند که این ارتش در جنگ پایان ناپذیر بردید و دچار فرسایش کردید، رسانهایها خوب این عکس را متوجه میشوند، امروز اینها ۶ ماه اعزام داشتند در این هوا و خلیج فارس، شما بگردید در جستجویی در اینترنت بکنید زندگی در ناو فقط ببینید چه جوری است، یک زندگی در زندان، در یک کابینهای بسیار کوچک، روحیه شان خراب، به خانواده شان قول دادند، یکی عروسی داشته، یکی بچهاش به دنیا میآمده، یکی قول و قراری، خدمتش تمام شده، باید برمیگشتند، اینها را نگه میداشتند، ارتش ناراضی، خوب همراهی نمیکند در جنگ، تقریبا برکناریهای انبوهی بود.
سوال: موج استعفاها و برکناری ها؟
سردار احمدی مقدم: این برای اینکه آن جا هم عقلایی دارد، آن عقلا میگویند ارتش آنها اساسا بر پایه جنگ برق آسا و تمام کننده شاکله آن تشکیل شده نه برای جنگ فرسایشی، ما را بردید در جنگ فرسایشی، هر جا هم بردید در جنگ فرسایشی، عراق و افغانستان، بیاد هر جا، حتی یمن، ۵۰-۴۹ روز با یمن درگیر بودند و آن هم شکست خوردند.
سوال: این فرصت هم ایران و موقعیت جمهوری اسلامی ایران را تشریح کردید و هم آمریکا الان ما در همچنان در جنگ هستیم و همچنان آن لفاظی هاش و جسارت هاش هر از گاهی، تجاوزاتش به مناطقی از کشور انجام میدهد، حالا که نیروهای مسلح ما در اوج آمادگی هستند، حالا که دولت ما دارد تمام دیدگاهها و ابزارش را برای پیشبرد امور استفاده میکند، مردم با هوشمندانگی و بصیرت خودشان همچنان پای کار هستند و بیش از ۲۰۰ شب در خیابانها و میادین، سوال این جاست آمریکا که وارد جنگ بی پایان شده و آمد ۲۴ ساعته، ۴۸ ساعته، ۷۲ ساعته این جنگ به پایان ببرد، هیچ کدام از اهدافش نرسید و الان هدفش بازگشایی تنگه هرمزست و جمهوری اسلامی ایران اعلام میکند که این وضعیت به قبل از ۹ اسفند برنخواهد برگشت، کدام سناریوها را برای پایان جنگ انتخاب میکند؟
سردار احمدی مقدم: سه سناریو امروز هم خودشان گفتند و هم همه دیگران، اساسا سه سناریو پیش روی آمریکا بوده وقتی جنگ مجدد با ما آغاز کرد، یک سناریوی بازگشت به جنگ، برگردد به جنگ، سوال این است که دراین جنگ چه میخواهی بکنی، که در جنگ قبلی نکردی، امروز نیروهای شما برعکس فرسوده است، پشت جبهه شما به هم ریخته است، افکار عمومی امروز بیشتر حمایت میکرد در جنگ، امروز نمیکند، آن روز به لحاظ حقوقی شما شصت روی میتوانستی بجنگی، امروز در شرایط حقوقی در آمریکا برای جنگی فراهم نیست، این عملیات هم به اسم دفاع از خود، عملیات و اینها حالا جنگ نیست، در همین جنگ ۱۲-۱۳ روزی که در خلیج فارس با ما درگیر شدند و دریای عمان گفتند مثلا وقتی تنگه را بست، ما بستیم، شروع کردند عبور دادند، ما یک کشتی را میزدیم، گفتند چند کشتی دربرابر یک کشتی، ۵ کشتی را زدند، گفتند خارک را بمباران میکنیم، یک نفتکش را بمباران کردند، ۵ کشتی را زدند، هر دفعه، این چی شد، در یک شب به ۴۳ هدف حمله کردند، چه اتفاقی افتاد.
نهایت کار این جوری شد ما در همان زهپادش را گرفتیم، همان جا کشتیش را زدیم و اعمال، حالا به دروغ متوسل شدند، خنده دارست، من یک شبکه عربی را نگاه میکردم، دو سه روز پیش دیدم، فرمانده سنتکام دارد میگوید ما در شصت روز دو میلیارد بشکه نفت، بعد دیدند خیلی دروغ گنده است، بعد چند ساعت بعد یک میلیارد یک کردند، دو میلیارد را کردند یک میلیارد، دو میلیارد در شصت روز، دو میلیون بشکه هیچ وقت در تاریخ از این جا رد نشده، یک میلیارد هم روزی ۱۶-۱۷ میلیون بشکه، خوب این هم یک ۱۷ میلیون بشکه رفته، پس الان چرا این کمبود نفت در دنیا برای چیست، قیمت ۱۰۰ دلاری نفت برای چی، اینها گفتار درمانی میکنند، با فریب و دروغ سعی میکنند بازار را در کنترل خودشان دربیاورند.
علی ایحال اینها پس سناریوی اول بازگشت دو جنگ، جنگ انواع و اقسام، محدود و غیر محدود، اینها آزمایش کردند، دیدند نه و ما هم نمیترسیم، بعد ما سطح جنگ را بردیم بالا، یعنی این دفعه با دقت بیشتر، مثلا در اردن یک شب چند هواپیما و بالگرد و اینها را زدیم، تقریبا من آمار دارم، بیش از آن چیزی که از آمریکاییها در جنگ ۴۰ روزه زده بودیم، در یک عملیات از سوخت رسان و آواکس و جنگنده و بالگرد و ... زدیم. میزانی که بالگرد بعد از جنگ ۴۰ روزه زدیم، الان آمارش بیش از چیزی است که در جنگ ۴۰ روزه زدیم، ازاین نتیجهای نمیگیرند، یک جنگ، جنگ کند، بزند اعلام پیروزی کند و برود، اعلام پیروزی کرد و بعد تنگه هرمز و باب المندب چکار میکند، اینها همچنان بسته است، پس این راهکار جواب نمیدهد. راهکار دوم برگردد به تفاهم، جمهوری اسلامی هم اعلام کرده، هفت شرطی که ما همان موقع مشخص کردیم، برگردید به این هفت شرط، این دفعه هم دیگه از تفاهم برویم یک مرحله بالاتر، توافق الزام آور.اگر شما میخواستید فکر کنید که میتوانید این تفاهم را دور بزنید، امروز مطمئن شدید که دیگر نمیتوانید این را دور بزنید این شرایط شما گرفتار شدید، حالا ترامپ میگوید که ما نفت میآید، گازوئیل میآید زیر دو دلار، کی، بعد از انتخابات آمریکا. یعنی دارد به مردم میگوید این ایران است این قیمت را بالا نگه میدهد که ما را دارد در انتخابات شکست بدهد. مردم را تحریک میکند.
سوال: معاون هاش اعلام کردند صریح که علت گرانیها ایران است؟
سردار احمدی مقدم: نه، میخواهد، ۵ دلار هم من میدهم، جایزه ۵ دلاری هم میگذارد و بعد به ما اعلام میکند که این که شما میخواهید نفت را بالا نگه دارید و ما در انتخابات شکست دهید، به نتیجه نمیرسید، در حالی که جمهوری اسلامی شاید چنین نیتی نداشته باشد، ما دنبال احقاق حقوق خودمان هستیم نه فشار آوردن روی مردم آمریکا، گازوئیل فقط برای مردم آمریکا نیست، هر جای دنیا هم بروید، قبل از صحبت ترامپ، دیروز بعد از صحبت ترامپ، صحبت ملک عبدالله پادشاه اردن بود، بدون اشاره به صحبت ترامپ، چون نمیتوانست اشاره کند، گفت این جنگها، انرژی، غذا و زندگی را برای همه در جهان گران کرده، این خودش موجب ناآرامی شده، بی عدالتی را زیاد کرده، پس به زبان دیگری میخواست اعتراض بکند، این که ما که خواهان این نیستیم که زندگی در مردم دنیا سخت بشود، ولی ما این اهرمها را هم تنها اهرمهایی است که ما میتوانیم دشمن را به پذیرش شروط خودمان وادار بکنیم و من حالا راهکار سوم هم، که حالا برگردیم به آن تفاهم.تقریبا دو طرف میگویند آن تفاهم دیگر مرده، با آن سیاق و شکل، ضمانت هاش هم اندک بوده، یک تفاهم دیگری، آن هم شرط ما را تضمین بکند و این دفعه آن ابهام و چیزهای غیر شفاف و قابل تفسیر راهم در آن نداشته باشد، کم کند و ضمانت داشته باشد.
این دورانی که از ما ۲۳ تیرماه تا الان فرض کنید در مهر هم سه ماهی هم این جا طول کشیده شده باشد و همه یک جوری آزمایش کردند، امروز تقریبا یک حوادث دیگری این وسط اتفاق افتاد، درگیری یمن و عربستان، گرچه تلاش میکردند این درگیری ایران و عربستان است، درحالی که واقعا این گونه نیست، بین خودشان مشکلات عمیق دیرینه دارند، خیلی تلاش میکردند یمن نیروی نیابتی و وکالتی ایران است، یمنیها نشان دادند آن جایی که لازم است وارد جنگ با اسرائیل میشوند به منافع خودشان فکر میکنند، البته دوستی و وحدت شان با ما سرجای خودش است. این جوری نبوده که عاملیاند برای ما میگوییم بزن، میزند، بگوییم نزن، نمیزند، امروز مطمئن هستند مسئله یمن را هم به نوعی حل کنند، این معادله هم پیچیده شد، نه تنها باب المندب، اساسا لوله انتقال نفت را هم در عربستان و پایانه نفتی را هدف قرار دادند، این حالا پیام مهم تری هم داشت، همیشه میگفتند تنگه هرمز نگهداری زیاد و اصرار زیاد بر این خودش ژئوپلیتیکی تضعیف میکند، یعنی چی، همه میافتند دنبال لوله و کانال و مسیرهای دیگر منتقل کنند، امروز تقریبا این معتبر شد که نگوییم تنگه، اگر قرارشد بسته بشود، راهی بستنی است، امروز بعد مکان خیلی این آبراه است، امکاناتی که ما امروز در اختیار داریم، اگر قرار شود یک روزی این مسیر برگردد به این مسیر تنگه هم نباشد، از هیچ جای دیگر جمهوری اسلامی اجازه این اقدام را نخواهد داد، کریدور جنوب به شمال، یک وقتی شمال به جنوب بود، حالا شد جنوب به شمال، این کریدورها در ایران مرتب در حال افزایش است، اهمیت ژئوپلیتیک ایران بیشینه خواهد شد.
سوال: مرحله بسیار حساسیه، مقطع بسیار حساس زمانی است، جنگ اراده هاست و دو طرف گزینهها و مولفههای خودشان را دارند تقویت میکنند و امتحان میکنند و به کار میگیرند، بایدها و نبایدها و الزامهایی که برای عبور از این مقطع بسیار حساس تاریخی در نظر گرفت، در عرصه اجتماعی با نگاه سیاسی، با تکیه بر موضوعات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و هر آن چه که در یک جامعه برای عبور از این مقطع نیاز داریم، چیست؟
سردار احمدی مقدم: درس آموختههای دفاع مقدس را گفتم و درس آموختههای این دو جنگ را هم مرور کردیم، در دو جلسهای که خدمت شما و مردم عزیز بودیم، ما باید چکار کنیم، باید بعد از الان چه تکالیفی داریم برای این که بتوانیم این کشتی را به ساحل و مقصد برسانیم و بتوانیم دست آورد سیاسی و اقتصادی از این پیروزیهای نظامی خودمان داشته باشیم. اولیش همچنان انسجام سیاسی و اجتماعی است، که الان تقریبا میتوانم بگویم الان روند خوبی دارد، حالا هر چند وقت افشاگری شان را میکند، شروع میکند افشاگری، یک کسی شروع میکند اعلام ضعف کردن، این صداهای چندگانه چیز خوبی نیست. نمیگوییم همه باید یک جوری حرف بزند، هر کسی به مقتضای حرفهای خودش صحبت بکند، ولی مثل یک ارکستر یک نتی میخواهد، این سازها باید باهم یک صدای موزونی صادر کنند، جریان نخبگی و رسانه سیگنال ضعف و اختلاف را نباید مخابره کند، منظورم رسانه ملی است، نیست، نه، رسانههای آزاد، امروز این همه سایت و وبلاگ و مرتب ابزار رسانهای دیگر مدرن وجود دارد، هر کسی حرف میزند، ما باید امروز هیچ سیگنالی از ضعف و اختلاف از درون به بیرون مخابره کند، کنترل جریانات ضدانقلابی و ضد امنتی، وزارت اطلاعات.
بسیج، سپاه، فراجا همه اینها باید حواسها باشد، چون از هر جرقهای میخواهد شعلهای درست کنند و گوشهای به آتش بکشند، امروز تسلط امنیتی و اشراف اطلاعاتی این سازمانها بسیار خوب است و همه مسائل را توانستند به موقع کنترل بکنند. باید این مسیر راباید با قوت ادامه پیدا کند. نوآوریها و شگفتی سازهای نظامی در راه است، بعد خود مسئولینش میگویند، باید سرعت داده شود، تاب آوری اقتصادی خوب حالا مثلا به مردم بتوانیم ترمیم قدرت خرید اقشار فرودست، الان دولت میبینیم هرشب مصاحبهای دارند، تلاش میکنند منابعی به دست بیاورند، تجهیز بکنند، شناسایی کنند، توزیعش را بهینه کنند و مثل الان کاری که در رابطه با بنزین کردند، راجع به حوزههای دیگریها منابعی است قابل کشف که میشود، من میدانم که دولت در فکر این کارست.
ناترازی بنزین و گازوئیل بدون فشار به مردم و اینها که این انجام شده، مدیریت گاز و برق برای زمستان به نحوی که به تولید فشار نیاد و بتوانیم از این عبور کنیم، مردم باید خیلی همراهی کنند، با صرفه جویی ۲۰ درصدی، یکی خانه سه تا اتاق دارد، در یکی را ببندد، شوفاژ و وسیله گرماییش را ببندد، مشکل حل میشود، هر کدام یک لباس بپوشیم، با تیشرت نگردیم، مشکل بتواند حل کند. حفظ و مدیریت ذخایر راهبردی و تقویت آنها مثل ارز، غذا و دارو الحمدالله بارندگی خوب امسال خیلی به ما در این زمینه کمک کرد، این دعواهای دریای سرخ دست ما برای تهیه غذا از کشورهای شمالی خودمان بیش از گذشته باز کرده، یکی هم ترمیم قدرت خرید بهخصوص حقوق بگیران ثابت، اینها را هم دولت میداند بعضا میتواند آثار تورمی داشته باشد، اما باید توجهی به این قشرها شود تا بتوانند وضع اقتصادی را بیشتر از گذشته تحمل کنند.