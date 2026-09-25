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فرمانده پادگان امام رضا (ع) مراغه گفت:جوانان ایران اسلامی با تکیه بر دستاوردهای بهروز نظامی و توانمندی نیروهای مسلح آمادهتر از همیشه در برابر دشمنان ایستادهاند.
سرتیپ دوم ستاد حسن راهچمنی در جمع خبرنگاران در پادگان امام رضا (ع) با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح اظهار کرد: آمادگی ارتش و نیروهای مسلح، بازدارندگی بزرگی در برابر تهدیدات و تجاوزات دشمنان ایجاد کرده است.
وی افزود: دشمنان بهخوبی از توانمندیها و ظرفیتهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آگاه هستند و میدانند فرزندان این سرزمین برای دفاع از کشور آمادگی کامل دارند.
فرمانده پادگان امام رضا (ع) مراغه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: این هفته یادآور رشادت رزمندگانی است که در برابر دشمن بعثی شجاعانه ایستادند و برای دفاع از میهن جانفشانی کردند.
سرتیپ دوم ستاد راهچمنی ادامه داد:جوانان این سرزمین با ایمان، اراده و روحیه ایثار و شهادت در برابر دشمن بعثی ایستادگی کردند و اجازه ندادند وجبی از خاک کشور در اختیار دشمن قرار گیرد.
وی با قدردانی از همراهی مردم با نیروهای مسلح گفت: از مردم عزیز که در ماههای گذشته با میدانداری و پشتیبانی خود در کنار نیروهای مسلح بودند صمیمانه قدردانی میکنیم.
فرمانده پادگان امام رضا (ع) مراغه خاطرنشان کرد: ارتش و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با الهام از مکتب عاشورا و با تکیه بر فرهنگ مقاومت، در برابر تهدیدها و یاوهگوییهای آمریکا و حامیان آن ایستادهاند.
وی افزود: هفته دفاع مقدس فرصت ارزشمندی برای بازخوانی حماسه رزمندگان و انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت به نسل جوان است.
سرتیپ دوم ستاد راهچمنی با اشاره به نقش پادگان امام رضا (ع) در دوران دفاع مقدس گفت: این پادگان در طول دفاع مقدس ۲ هزار و ۴۰۰ شهید تقدیم اسلام و میهن کرده است.