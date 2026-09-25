به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،سرتیپ دوم ستاد حسن راه‌چمنی در جمع خبرنگاران در پادگان امام رضا (ع) با اشاره به آمادگی نیرو‌های مسلح اظهار کرد: آمادگی ارتش و نیرو‌های مسلح، بازدارندگی بزرگی در برابر تهدیدات و تجاوزات دشمنان ایجاد کرده است.

وی افزود: دشمنان به‌خوبی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران آگاه هستند و می‌دانند فرزندان این سرزمین برای دفاع از کشور آمادگی کامل دارند.

فرمانده پادگان امام رضا (ع) مراغه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: این هفته یادآور رشادت رزمندگانی است که در برابر دشمن بعثی شجاعانه ایستادند و برای دفاع از میهن جانفشانی کردند.

سرتیپ دوم ستاد راه‌چمنی ادامه داد:جوانان این سرزمین با ایمان، اراده و روحیه ایثار و شهادت در برابر دشمن بعثی ایستادگی کردند و اجازه ندادند وجبی از خاک کشور در اختیار دشمن قرار گیرد.

وی با قدردانی از همراهی مردم با نیرو‌های مسلح گفت: از مردم عزیز که در ماه‌های گذشته با میدان‌داری و پشتیبانی خود در کنار نیرو‌های مسلح بودند صمیمانه قدردانی می‌کنیم.

فرمانده پادگان امام رضا (ع) مراغه خاطرنشان کرد: ارتش و نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با الهام از مکتب عاشورا و با تکیه بر فرهنگ مقاومت، در برابر تهدید‌ها و یاوه‌گویی‌های آمریکا و حامیان آن ایستاده‌اند.

وی افزود: هفته دفاع مقدس فرصت ارزشمندی برای بازخوانی حماسه رزمندگان و انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت به نسل جوان است.

سرتیپ دوم ستاد راه‌چمنی با اشاره به نقش پادگان امام رضا (ع) در دوران دفاع مقدس گفت: این پادگان در طول دفاع مقدس ۲ هزار و ۴۰۰ شهید تقدیم اسلام و میهن کرده است.