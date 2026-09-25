قدردانی رئیس مجلس خبرگان رهبری از مواضع مقتدرانه رئیس جمهور در سازمان ملل متحد
رئیس مجلس خبرگان رهبری ضمن قدردانی ازمواضع مقتدرانه رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد آن را تبلور صیانت از کرامت ملت بزرگ ایران و دفاع از مصالح عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم
،متن پیام رئیس مجلس خبرگان رهبری در قدردانی از مواضع مقتدرانه رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان (دام عزه)
ریاست محترم جمهوری محترم اسلامی ایران
سلام علیکم
حضور شایسته و بیانات آراسته، اثرگذار، استوار و قدرتمندانه جنابعالی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران بر مدار حکمت، قدرت، عزت و استقلال، تبلور صیانت از کرامت ملت بزرگ ایران و دفاع از مصالح عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود.
بیتردید تأکید بر گفتمان مقاومت، عدالت، گفتوگو و احترام متقابل میان ملتها، همراه با نمایش تمثال مبارک قائد شهید امت، دانش آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب و دیگر شهدای جنگ رمضان، نوعی جهاد تبیین و بیانگر ضرورت مقابله با بیعدالتی، یکجانبهگرایی و زیادهخواهی ابرقدرتهای میانتهی و نشانهای از مشی عقلانی، عزتمندانه و مسئولانه جمهوری اسلامی ایران در عرصه روابط بینالملل است.
بر خود لازم میدانم مراتب تقدیر و سپاس خویش را از این مواضع حکیمانه و جهتگیری مقتدرانه ابراز داشته و از درگاه خداوند متعال دوام توفیقات جنابعالی را در مسیر خدمت به ملت شریف ایران مسئلت نمایم.
امید است در ظلّ عنایات حضرت ولی عصر (عجّلالله تعالی فرجه الشریف) و تحت زعامت حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مد ظله العالی)، همواره در مسیر اعتلاء و عزت اسلام و ایران اسلامی موفق و مؤید باشید.
اَللّهُمَّ عَجِّلْ لِوَلِیِّکَ الْفَرَجَ وَ الْعافِیَةَ وَ النَّصْرَ
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
محمدعلی موحدی کرمانی
رئیس مجلس خبرگان رهبری