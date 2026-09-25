رئیس مجلس خبرگان رهبری ضمن قدردانی ازمواضع مقتدرانه رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد آن را تبلور صیانت از کرامت ملت بزرگ ایران و دفاع از مصالح عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ،متن پیام رئیس مجلس خبرگان رهبری در قدردانی از مواضع مقتدرانه رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان (دام عزه)

ریاست محترم جمهوری محترم اسلامی ایران

سلام علیکم

حضور شایسته و بیانات آراسته، اثرگذار، استوار و قدرتمندانه جنابعالی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران بر مدار حکمت، قدرت، عزت و استقلال، تبلور صیانت از کرامت ملت بزرگ ایران و دفاع از مصالح عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود.

بی‌تردید تأکید بر گفتمان مقاومت، عدالت، گفت‌و‌گو و احترام متقابل میان ملت‌ها، همراه با نمایش تمثال مبارک قائد شهید امت، دانش آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب و دیگر شهدای جنگ رمضان، نوعی جهاد تبیین و بیانگر ضرورت مقابله با بی‌عدالتی، یک‌جانبه‌گرایی و زیاده‌خواهی ابرقدرت‌های میان‌تهی و نشانه‌ای از مشی عقلانی، عزتمندانه و مسئولانه جمهوری اسلامی ایران در عرصه روابط بین‌الملل است.

بر خود لازم می‌دانم مراتب تقدیر و سپاس خویش را از این مواضع حکیمانه و جهت‌گیری مقتدرانه ابراز داشته و از درگاه خداوند متعال دوام توفیقات جنابعالی را در مسیر خدمت به ملت شریف ایران مسئلت نمایم.

امید است در ظلّ عنایات حضرت ولی عصر (عجّل‌الله تعالی فرجه الشریف) و تحت زعامت حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی)، همواره در مسیر اعتلاء و عزت اسلام و ایران اسلامی موفق و مؤید باشید.

اَللّهُمَّ عَجِّلْ لِوَلِیِّکَ الْفَرَجَ وَ الْعافِیَةَ وَ النَّصْرَ

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

محمدعلی موحدی کرمانی

رئیس مجلس خبرگان رهبری